Dell dünyanın ilk 500 Hz monitörünü tanıttı

Alienware AW2524H'de kullanılan ekran, 0.5 ms tepki süresi (GtG), 400 cd/m2 parlaklık, 1000:1 kontrast oranı ve %99 sRGB renk gamı sunuyor. HDR desteği de olan monitör aynı zamanda VESA DisplayHDR 400 sertifikasına sahip. NVIDIA G-Sync teknolojisi ve kullanıcıların gözlerini zararlı mavi ışıktan koruyan TUV ComfortView Plus sertifikasından bahsetmemek olmaz.
Alienware AW2524H ne zaman çıkacak?
Dell'in yeni monitöründe iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 girişi, dört adet 5 Gbps USB-A bağlantı noktası, özelleştirilebilir RGB aydınlatma, iki adet 3.5 mm kulaklık girişi ve çekilerek açılan kulaklık askısı bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: