Tam Boyutta Gör Dell dünyanın ilk 500 Hz yenileme hızına sahip oyuncu monitörünü resmi olarak tanıttı. Alienware AW2524H adı altında pazara sunulan model 1920 × 1080 piksel çözünürlükte 24.5 inç IPS panel taşıyor. Temel frekansı 480 Hz olan monitörün hız aşırtma modunda 500 Hz'e kadar çıkabildiğini belirtelim.

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Alienware AW2524H'de kullanılan ekran, 0.5 ms tepki süresi (GtG), 400 cd/m2 parlaklık, 1000:1 kontrast oranı ve %99 sRGB renk gamı sunuyor. HDR desteği de olan monitör aynı zamanda VESA DisplayHDR 400 sertifikasına sahip. NVIDIA G-Sync teknolojisi ve kullanıcıların gözlerini zararlı mavi ışıktan koruyan TUV ComfortView Plus sertifikasından bahsetmemek olmaz.

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Alienware AW2524H ne zaman çıkacak?

Dell'in yeni monitöründe iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 girişi, dört adet 5 Gbps USB-A bağlantı noktası, özelleştirilebilir RGB aydınlatma, iki adet 3.5 mm kulaklık girişi ve çekilerek açılan kulaklık askısı bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Monitörün HDMI üzerinden 240 Hz'e kadar görüntü çıkışını desteklediği belirtildi. Dell dünyanın ilk 500 Hz yenileme hızına sahip monitörünün fiyat etiketini açıklamadı. Alienware AW2524H modelinin satışlarının 21 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.

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Dell dünyanın ilk 500 Hz monitörünü tanıttı