Microsoft, güncelleme bölümüne yükseltmesi engellenen cihazlar için uyarı ekledi

Microsoft’un geçtiğimiz günlerde indirmeye sunduğu Windows 10 yapı 2003 bilgisayar dünyası tarafından ilgiyle karşılandı. Diğer taraftan güncel yapı bazı bilinen hatalara sahip.

Uyumsuz donanımların güncellemeyi alması geçici olarak engellendi

Uzun listede yer alan bilinen hatalar bazı kullanıcıların Windows deneyimini olumsuz etkileme potansiyeline sahip. BSOD’lara ya da beklenmedik hatalara neden olabilecek bilinen hatalara neden olan donanım içeren sistemler hali hazırda Windows Update yoluyla güncellenmiyor.

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Microsoft, kullanıcıların Media Creation Tool ile yeni ISO’yu indirerek güncellemeyi elle başlatmalarını önlemek için sisteminde uyumsuz aygıt içeren Windows 10 kullanıcılarına güncelleme penceresinde önemli bir uyarı ekledi.

Tam Boyutta Gör

Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi geliyor. Bu güncellemeyi uyumlu cihazlara sunuyoruz, ancak cihazınız buna hazır değil. Cihazınız hazır olduğunda, bu sayfada bulunan güncellemeyi göreceksiniz. Şu anda yapmanız gereken hiçbir şey yok.

Ayrıca Bkz. "5. nesil Ryzen işlemcilerin kod adı belli oldu, mimari değişmeyebilir-7 nm'ye halen devam"

Uyarıya rağmen temiz kurulum yaparak ya da iso edinme aracıyla yükseltmeyi yapmak mümkün olsa da şu anda bu işlem kesinlikle tavsiye edilmiyor.

https://mspoweruser.com/microsoft-message-windows-10-update-blocked-update/

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