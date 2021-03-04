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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, haber görünümlerini daha dikkat çekici hale getiriyor

    Microsoft, Windows 10'daki haber görünümlerini, kullanıcıların daha fazla dikkatini çekmesini için daha renkli bir tasarımla güncelliyor.
    04 Mart 2021, 22:00 (3 gün)
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    İşletim Sistemleri
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, haber başlıklarını ve hikayeleri kullanıcıların daha fazla dikkatini çekmesi için yeni bir görünüme kavuşturuyor. Dev Channel'daki Windows Insider'lar için yayınlanan güncellemede artık haberler renkli bir tasarımla öne çıkıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Google, Android telefonlarda daha iyi AR performansı sunmaya başlayacak"

    Yeni emojiler de sunulacak

    Haberleri daha dikkat çekici hale getirmek için çalışmalar yürüten Microsoft, yeni bir tasarımla denemeler gerçekleştiriyor.  Tek renk olarak görünen haberler artık daha renkli hale getiriliyor. Haberin yer aldığı kutu, kullanılan görselde yer alan renklerle uyumlu bir şekilde renklendiriliyor.

    "Daha fazla haber göster" seçeneği de yeni bir tasarıma kavuşuyor. Yeni görünümde popüler haberlerde sadece başlıklar yerine içeriğe de göz atmanıza olanak tanıyan kısa özetlerin bulunduğu daha büyük kartlara yer veriliyor. Ayrıca, haberlere tepki vermenizi daha kolay hale getirmek için yeni emojiler de geliyor.

    Microsoft, güncellemenin şimdilik ABD Dev Channel'daki Insider'lar için sunulacağını ancak zamanla daha geniş kitlelere ulaştırılacağını belirtiyor.



    https://www.engadget.com/microsoft-windows-10-insiders-redesigned-news-feed-101649913.html
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu haber uygulamalarında insanların en büyük endişesi manipülasyon ve yancılık yapılması. Kendi görüşüne uygun haber siteleri veya haberleri ön plana koyup izleyiciyi yönlendirmesi beni rahatsız eder açıkçası. En başta hangi haber kanallarından haber derleyeceğini kişi seçebilmeli yoksa hepsi kendi kabına su taşımakta kullanıyor haberciliği. Oysa seni kullanan kişiler her türlü görüşte olabilir. Olmalıdır da zaten.
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    ti7800 (Eddie Morra) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Kişiselleştirmeme rağmen, saçma sapan, vakit kaybı haberlerle dikkat dağıtmaktan başka bir şeye yaradığı yok.
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    CoreXXX (fatih tat) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Hiç bir halta yaramaz . Renk değişse ne olur
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    isakoc (isa koç) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi :/
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni Windows dedikleri gereksiz ve anlamsız Chrome web uygulamalarsa, teşekkür ederim kalsın. Windows şuanki haliyle zaten gayet obur.
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