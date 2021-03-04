Microsoft, haber görünümlerini daha dikkat çekici hale getiriyor

Microsoft, haber başlıklarını ve hikayeleri kullanıcıların daha fazla dikkatini çekmesi için yeni bir görünüme kavuşturuyor. Dev Channel'daki Windows Insider'lar için yayınlanan güncellemede artık haberler renkli bir tasarımla öne çıkıyor.

İlginizi Çekebilir

SolarWinds korsanları, Microsoft kaynak koduna erişim sağladı

Ayrıca Bkz. "Google, Android telefonlarda daha iyi AR performansı sunmaya başlayacak"

Yeni emojiler de sunulacak

Haberleri daha dikkat çekici hale getirmek için çalışmalar yürüten Microsoft, yeni bir tasarımla denemeler gerçekleştiriyor. Tek renk olarak görünen haberler artık daha renkli hale getiriliyor. Haberin yer aldığı kutu, kullanılan görselde yer alan renklerle uyumlu bir şekilde renklendiriliyor.

Tam Boyutta Gör

"Daha fazla haber göster" seçeneği de yeni bir tasarıma kavuşuyor. Yeni görünümde popüler haberlerde sadece başlıklar yerine içeriğe de göz atmanıza olanak tanıyan kısa özetlerin bulunduğu daha büyük kartlara yer veriliyor. Ayrıca, haberlere tepki vermenizi daha kolay hale getirmek için yeni emojiler de geliyor.

Microsoft, güncellemenin şimdilik ABD Dev Channel'daki Insider'lar için sunulacağını ancak zamanla daha geniş kitlelere ulaştırılacağını belirtiyor.

https://www.engadget.com/microsoft-windows-10-insiders-redesigned-news-feed-101649913.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.