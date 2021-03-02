Google, Android telefonlarda daha iyi AR performansı sunmaya başlayacak

Google'ın artırılmış gerçeklik uygulamaları oluşturmaya yönelik yazılım geliştirme kiti (SDK) olan ARCore kullanılarak oluşturulan deneyimlerin kilidini açan AR için Google Play Hizmetleri uygulaması, güncellendi.İlginizi Çekebilir Android'e kullanışlı bir özellik geldi: Uygulama paylaşımı
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Yeni sürüm ile birlikte, desteklenen cihazlarda çift kamera ile stereoskopik derinlik özelliği getirildi. Kullanıcılar, yeni güncelleme sayesinde daha sürükleyici artırılmış gerçekliği deneyimleyebilecekler.
İlk olarak Pixel telefonlar faydalanabilecek
ARCore, şu an için cihazların yalnızca tek kamerasını kullanıyor. Yapılan son güncellemeyle nesneleri ekrana en iyi şekilde nasıl yerleştireceklerini bilmek için telefonun iki kamerasını kullanmaya başlayacak. İki kameranın kullanılması, daha iyi derinlik algısının kazandırılmasında öneli rol üstlenecek.
Google Developers sayfasındaki sürüm notlarında Pixel 4 ve Pixel 4 XL için çift kamera desteğinin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Diğer cihazlar için henüz bir bilgi bulunmuyor.
AR için Google Play Hizmetleri Google LLC Araçlar Ücretsiz Cihaza göre değişir
https://www.engadget.com/google-ar-dual-camera-support-064637015.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...