Google, Android telefonlarda daha iyi AR performansı sunmaya başlayacak

Google'ın artırılmış gerçeklik uygulamaları oluşturmaya yönelik yazılım geliştirme kiti (SDK) olan ARCore kullanılarak oluşturulan deneyimlerin kilidini açan AR için Google Play Hizmetleri uygulaması, güncellendi.

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Yeni sürüm ile birlikte, desteklenen cihazlarda çift kamera ile stereoskopik derinlik özelliği getirildi. Kullanıcılar, yeni güncelleme sayesinde daha sürükleyici artırılmış gerçekliği deneyimleyebilecekler.

İlk olarak Pixel telefonlar faydalanabilecek

ARCore, şu an için cihazların yalnızca tek kamerasını kullanıyor. Yapılan son güncellemeyle nesneleri ekrana en iyi şekilde nasıl yerleştireceklerini bilmek için telefonun iki kamerasını kullanmaya başlayacak. İki kameranın kullanılması, daha iyi derinlik algısının kazandırılmasında öneli rol üstlenecek.

Google Developers sayfasındaki sürüm notlarında Pixel 4 ve Pixel 4 XL için çift kamera desteğinin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Diğer cihazlar için henüz bir bilgi bulunmuyor.

AR için Google Play Hizmetleri Google LLC Araçlar Ücretsiz Cihaza göre değişir

https://www.engadget.com/google-ar-dual-camera-support-064637015.html

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