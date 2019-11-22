Microsoft kablosuz kulaklığı Surface Earbuds'ın çıkış tarihini erteledi

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Microsoft, Apple Airpod modelleriyle yarışacak, kendi kablosuz kulaklık modeli üzerinde uzun bir süredir çalışıyordu. Şirket 2019 yılı sonunda piyasaya sürmeyi planladığı Microsoft Surface Earbuds'ın çıkış tarihini önümüzdeki yıla erteledi.

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Kullanıcılara sunulmak için hazır değil

Microsoft Surface Earbuds daha önce planlandığı gibi bu yıl içinde değil, 2020 yılının ilkbaharında tanıtılacak. Bu açıklama ise şirketin ana ürün sorumlusu Panos Panay tarafından Twitter'da yapıldı. Dairesel bir tasarımı olan Microsoft'un kablosuz kulaklıkları, ses asistanı yardımıyla PowerPoint ve diğer Microsoft yazılımlarını kontrol etmek için de kullanılabilecek.



https://twitter.com/panos_panay/status/1197575990194520065

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kablosuz kulaklık modelinin tıpkı Apple Airpod'lar gibifiyatlandırılacağı belirtilirken,'ın da yeni kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürmeye hazırlandığı haberleri de geliyor. Arama devi ise önümüzdeki yılın ilkbaharında piyasaya süreceği kablosuz kulaklık modelinisatmayı planlıyor.