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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft kablosuz kulaklığı Surface Earbuds'ın çıkış tarihini erteledi

    Teknoloji devi Microsoft, 2019 yılı bitmeden piyasaya sürmeyi planladığı kablosuz kulaklık modeli Surface Earbuds'ı, satışa hazır olmadığı gerekçesiyle ertelediğini duyurdu.
    5 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft kablosuz kulaklığı Surface Earbuds'ın çıkış tarihini erteledi
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    Microsoft, Apple Airpod modelleriyle yarışacak, kendi kablosuz kulaklık modeli üzerinde uzun bir süredir çalışıyordu. Şirket 2019 yılı sonunda piyasaya sürmeyi planladığı Microsoft Surface Earbuds'ın çıkış tarihini önümüzdeki yıla erteledi.

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    Kullanıcılara sunulmak için hazır değil

    Microsoft Surface Earbuds daha önce planlandığı gibi bu yıl içinde değil, 2020 yılının ilkbaharında tanıtılacak. Bu açıklama ise şirketin ana ürün sorumlusu Panos Panay tarafından Twitter'da yapıldı. Dairesel bir tasarımı olan Microsoft'un kablosuz kulaklıkları, ses asistanı yardımıyla PowerPoint ve diğer Microsoft yazılımlarını kontrol etmek için de kullanılabilecek.


    Microsoft Surface Earbuds kablosuz kulaklık modelinin tıpkı Apple Airpod'lar gibi 249 dolardan fiyatlandırılacağı belirtilirken, Google'ın da yeni kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürmeye hazırlandığı haberleri de geliyor. Arama devi ise önümüzdeki yılın ilkbaharında piyasaya süreceği kablosuz kulaklık modelini 179 dolardan satmayı planlıyor.



    https://twitter.com/panos_panay/status/1197575990194520065 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    hardtracker 5 sa.
    Ucubeyi guncelleme karari almislardir.

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    alaz1903 4 sa. hardtracker
    İnsanlar kulağından dışarı yüzüne doğru uzanan elektrikli diş fırçası başlığı gibi bir modelle hem de gurur duyarak dolaşırken buna ucube demeniz, en tuhaf tasarımların bile zamanla normalleştirildiğinin en güzel kanıtı.

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    pro-üye 5 sa.
    Bi işi de doğru yap be Microsoft
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