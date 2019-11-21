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    PayPal, alışveriş platformu Honey şirketini 4 milyar dolara satın aldı

    Çevrimiçi ödeme şirketi Paypal, dev bir satın alma haberiyle gündeme geldi. Yapılan açıklamalara göre PayPal, alışveriş platformu Honey şirketini 4 milyar dolara satın almak için işlemleri tamamladı.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    PayPal, alışveriş platformu Honey şirketini 4 milyar dolara satın aldı
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    Ödeme devi PayPal, bugün yaptığı açıklama ile birlikte Honey adlı çevrimiçi alışveriş platformunu 4 milyar dolar karşılığında satın almak için tüm işlemlerin tamamlandığını açıkladı. Bu satın alma PayPal'ın bugüne kadarki en yüksek satın alma işlemi oldu.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp iki yeni özellik üzerinde çalışıyor"

    PayPal fark yaratmak istiyor

    Ülkemizde birkaç yıldır yasaklı olan PayPal, şimdilerde kendi ödeme sistemlerini devreye sokan Google, Apple ve Facebook gibi şirketlerle rekabet ederken, ayrıca Visa ve Mastercard gibi devlerle de mücadele ediyor. Şirketin yapıtğı bu 4 milyar dolarlık yeni satın alım ise, PayPal'ın rakiplerinden bir adım öne geçme hedefinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

    PayPal, alışveriş platformu Honey şirketini 4 milyar dolara satın aldı
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    Şirketin satın aldığı Honey Science Corporation ise hem web tarayıcı eklentisi, hem de mobil platformlarda yer alıyor. 17 milyon kullanıcısı olan Honey, 30 bin çevrimiçi alışveriş sitesinden, tüketicilere indirim ve promosyon kodları sunarak alacakları ürünlere uygun fiyatla sahip olmalarını sağlıyor. Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra Honey, şirket merkezini Los Angeles'ta tutacak ve kurucu ortakları da ekibe liderlik etmeyi sürdürecekler.



    https://www.engadget.com/2019/11/21/paypal-buys-money-saving-service-honey/ Yorum Yaz
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    rockandemir84 12 sa.
    içim çız ediyor paypalı görünce. tüm emeklerimizin içine eden hükümetin allah belasını versin.
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    asdasdqwertyveyaalxyvance 1 gün
    vay be bi zamanlar bizde paypal kullanıyorduk
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    rash.87 1 gün asdasdqwertyveyaalxyvance
    Hala kullanıyorum :) Sistem çalışıyor.
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    gs09gs09 1 gün
    Bu paypal bokuna hep fazla para oduyorum bisi alirken bi ton araciya para kaptiriyoz perfect money,webmoney vs gibi devletimiz sagolsun sanki webmoneyi. Trde subesimi var yoktur kesin ama odeme yapip alabilioz bazi komisyonlar dahilinde :)
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