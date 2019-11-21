PayPal, alışveriş platformu Honey şirketini 4 milyar dolara satın aldı

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Ödeme devi PayPal, bugün yaptığı açıklama ile birlikte Honey adlı çevrimiçi alışveriş platformunu 4 milyar dolar karşılığında satın almak için tüm işlemlerin tamamlandığını açıkladı. Bu satın alma PayPal'ın bugüne kadarki en yüksek satın alma işlemi oldu.

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PayPal fark yaratmak istiyor

Ülkemizde birkaç yıldır yasaklı olan PayPal, şimdilerde kendi ödeme sistemlerini devreye sokan Google, Apple ve Facebook gibi şirketlerle rekabet ederken, ayrıca Visa ve Mastercard gibi devlerle de mücadele ediyor. Şirketin yapıtğı bu 4 milyar dolarlık yeni satın alım ise, PayPal'ın rakiplerinden bir adım öne geçme hedefinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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Şirketin satın aldığı Honey Science Corporation ise hem web tarayıcı eklentisi, hem de mobil platformlarda yer alıyor. 17 milyon kullanıcısı olan Honey, 30 bin çevrimiçi alışveriş sitesinden, tüketicilere indirim ve promosyon kodları sunarak alacakları ürünlere uygun fiyatla sahip olmalarını sağlıyor. Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra Honey, şirket merkezini Los Angeles'ta tutacak ve kurucu ortakları da ekibe liderlik etmeyi sürdürecekler.

https://www.engadget.com/2019/11/21/paypal-buys-money-saving-service-honey/