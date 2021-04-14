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    Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Modern çevre ekipmanları duyuruldu

    Uzaktan eğitim ve konferans etkinliklerine yönelik olarak Microsoft Modern markası altında iki kulaklık model, bir hoparlör model ve bir web kamerası yer alıyor.
    14 Nisan 2021, 15:10 (1 sa.)
    193
    21
    Video Kameralar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Microsoft Modern çevre ekipmanları duyuruldu
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    İnsanların ekran başında daha fazla zaman geçirmek zorunda olduğu pandemi döneminde ilgili ekipmanların da üretimi artıyor. Microsoft Modern markası altında kulaklık, hoparlör ve web kameradan oluşan yeni bir seri tanıtıldı.

    Microsoft Modern aksesuarları neler?

    Daha çok uzaktan eğitim, oyunculuk ve görüntülü görüşmeleri hedefleyen yeni Modern serisinde iki kulaklık mevcut. 28mm hareketli bobin sürücüsü ve mekansal ses alabilen mikrofonun yer aldığı kulaklıklar kablolu ve kablosuz olarak ayrılıyor.

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    Kablosuz kulaklık 50 saate kadar kullanılabiliyor. Sağ kulaklıkta ses kontrolü yer alırken mikrofonun durumu da bir LED ışık ile takip edilebiliyor. Masa üstü ve mobil platformlara uyumlu kablosuz kulaklık 100$ seviyesinde. Kablolu kulaklık ise dahili bir kontrol modülüne sahip ve USB-C ile sadece masa üstüne bağlanıyor. Fiyatı 50$.

    Microsoft Modern çevre ekipmanları duyuruldu
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    Modern USB-C hoparlör ise 50mm tam mesafe sürücü ve iki çok yönlü mikrofona sahip. Mikrofon ve ses tuşlarının yer aldığı hoparlör özellikle birden fazla kişinin Teams görüşmeleri için ideakl duruyor. Fiyatı 100$.

    Modern Webcam ise Full HD kayıt yapabilen bir web kamera. Geniş açıya sahip olan kamera HDR ve True Look ile kaliteli görüntüler üretebiliyor. Otomatik odaklama kullanıcıya yardımcı olurken özel bir kapağı da mevcut. USB Tip-A üzerinden bağlanabilen kamera tutturma mekanizması ile kolayca yerleştirilebiliyor. Fiyatı 70$.

    Microsoft Modern çevre ekipmanları duyuruldu
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    https://www.gizmochina.com/2021/04/13/microsofts-new-modern-hardware-for-pcs-include-headphones-speaker-and-a-webcam/
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