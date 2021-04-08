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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Stratejiye dayalı futbol oyunu Pitch Clash'in açık betası Android cihazlar için başladı

    PES serisi ile tanınan Konami'nin yeni stratejiye dayalı futbol oyunu Pitch Clash'in açık betası Android cihazlar için başladı. Oyunu 20 Nisan'a kadar deneyebilirsiniz.
    08 Nisan 2021, 22:00 (5 gün)
    1,4b
    2
    1
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Stratejiye dayalı futbol oyunu Pitch Clash'in açık betası Android cihazlar için başladı
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    Yayıncılığını ve geli,ştiriciliğini Konami'nin yaptığı stratejiye dayalı futbol oyunu Pitch Clash, açık beta sürecine girdiğini duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Rol yapma oyunu Heroic Expeditio‪n‬, 9 Nisan'da ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlanacak"

    Pitch Clashtamamen stratejiye dayalı futbol oynanışını, hızlı maçlar, kolay kontroller ve öğrenmesi gayet derece basit oyun mekanikleriyle oyunculara sunuyor. Oyunun Açık Beta Testi bugün itibarıyla ücretsiz olarak erişime açıldı. Ne yazık ki şu anda yalnızca Android kullanıcıları betaya erişim sağlayabiliyor. Oyunun betasının sonlanacağı tarih ise 20 Nisan 2021.

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    Oyunun mağaza sayfasını, videosunu ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    Pitch Clash Beta Version Pitch Clash Beta Version Pitch Clash Beta Version Pitch Clash Beta Version KONAMI Spor Ücretsiz Cihaza göre değişir

    Tanıtım Yazısı

    Oyuncu Kartlarınızı doğru seçin ve dünyanın dört bir yanından arkadaşlarınız ve rakiplerinize meydan okumanın heyecanını yaşayın. Hızlı, taktiksel kararlar vererek karşınızdaki oyuncuyu alt edin ve ekibinizi zafere taşıyın!

    • Yeni, heyecanlı, futbol ve stratejiyi harmanlayan bir oyun türü
    • Herhangi bir yerde ve zamanda kolayca bir maça girip, oynayabilme
    • Cazip görseller ve basit oyun kuralları
    • Kritik anlarda stratejik kararlar vererek oyunun tüm seyrini değiştirebilme şansı
    • Tüm dünyadan rakipler ve arkadaşlara karşı oynayabilme
    • Dinamik oynanış içeren, televizyon yayını tadında keyifli maçlar
    • Hayalinizdeki takımı kurabilmeniz için tasarlanmış, koleksiyonunuza eklenmeyi bekleyen Oyuncu Kartları
    • Maçlar sırasında diğer oyunculara emote gönderebilme 
    • Dünyaca ünlü kulüplerde oynayan 10.000’den fazla lisanslı futbol oyuncusu

    Arkadaşlarınız ve dünya çapındaki futbolseverlerle oyun keyfine hazır olun! Pitch Clash‘te eğlencenin kilit noktası rakibin hareketlerini önden tahmin edip ona göre pozisyon almak. Karşınızdakini ne kadar iyi tanıyabilirseniz maçın heyecanı da o derece katlanıyor! Oyununuzu hızlı ve kolaylıkla kurabilmeniz de arkadaşlarınız ve gözü pek rakiplerinizle dilediğinizce karşılaşma yapabilmek anlamına geliyor.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ARAGORNyeg 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Pes Club manager vardı onun gibi olur muhtemelen
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