Microsoft otomotiv sektörünü yapay zekanın geleceği için destekliyor

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“Veriden değer yaratma” tüm sektörlerin öncelikli ihtiyacı haline geliyor. Bu yeteneğin kazanılması, kurumların dijital dönüşüm programlarına verdikleri önemle doğru orantılı. Verinin değere dönüşmesi ve kazançlı sonuçlar elde etmek için doğru analizlerin yapılması gerekiyor. Bu anlamlandırma ve değer üretme sürecinde kurumların yardımına yapay zekâ yetişiyor. Dünya çapında sektör oyuncularına sunduğu yapay zekâ çözümleriyle dijital geleceği şekillendiren Microsoft, Türkiye’de Tofaş ile yapay zekâ eğitimi üzerine bir iş birliği başlattı. Tofaş çalışanları, Microsoft ile ortak yürütülen Yapay Zekâ Programı kapsamında, yapay zekâ veri analisti eğitimi aldı.

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Teknoloji ve dijitalleşmede yaşanan hızlı dönüşüme ayak uydurmak için gerekli olan en önemli yetkinliklerden “veriden değer yaratma” konusundaki yatırım ve projelerini sürdüren Tofaş, Yapay Zekâ ve Nesnelerin İnterneti-Endüstri 4.0’ı odağına aldı. Tofaş CIO’su Ömer Özgür Çetinoğlu, şirketin dijitalleşme süreciyle ilgili olarak, “Dijitalleşme yolunda adımlarımız ve Endüstri 4.0 uygulamalarımız otomotiv sektöründeki dönüşümde bizi rekabetçi yapan önemli adımlar. Sektörün karşılaştığı zorlukları aşmada başarılı olmak isteyen kurumlar bunu içselleştirmiş olmak zorunda. Yaptığınız basit otomasyonlarla ergonomide, hızda önemli yollar kat edebilirsiniz ama bunlar yeterli değil. Yeni endüstri çağında yüksek katma değer yaratan konuları seçmek ve bunu başaracak insanlara sahip olmak en önemli yetkinlik. Tofaş da bu iş birliğiyle bu yolda önemli bir adım attı.” dedi.

Microsoft Türkiye ortaklığıyla hayata geçirilen “Yapay Zekâ Veri Analisti Programı” projesi kapsamında farklı uzmanlık alanlarında görev alan Tofaş çalışanlarına teknik yetkinlik kazandırılması amaçlanıyor. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, yapay zekânın sektörlerin dönüşümündeki en önemli araçlardan biri olduğunun altını çizdi ve otomotiv dâhil birçok sektör oyuncusunun birer teknoloji şirketine dönüştüğünü, kendi içlerinde kurumsal bir veri kültürü oluşturduğunu belirtti.

200 saatlik Yapay Zekâ Veri Analisti eğitimi

Yapay Zekâ Veri Analisti Programı, Tofaş çalışanlarına, sürdürülmekte olan yapay zekâ projelerine paralel teknik yetkinlik kazandırmayı amaçlıyor. Programda üretim, Ar-Ge, kalite, tedarik zinciri, İK gibi farklı alanlarda görev alan toplam 40 Tofaş çalışanı yer aldı. Katılımcılara, verinin anlamlandırılması, toplanması, analiz edilmesi, tahminlemesi gibi konuların yer aldığı veri hazırlığı sürecinde rol üstlenmelerine yardımcı olacak 45 saati sınıflarda olmak üzere 200 saat online eğitim verildi.

Katılımcılardan oluşan 8 ekip eğitimin sonunda kendi iş birimlerinden birer proje seçti ve Microsoft Azure platformunda uygulamalı olarak çalışmalar gerçekleştirildi. Projelerin gerçek hayatta uygulanabilir, geçmişten bu yana süren bir problemin çözümüne yönelik olmasına özen gösterildi. Program kapsamında her ekip en az yüzde 80 başarı oranına sahip bir yapay zekâ modeli ile gerçekte var olan bir probleme çözüm üretti. Program dâhilinde elde edilen sonuçlar üretim hattında deneyimlendi. Eğitimlere ışık tutan Microsoft uzmanlığının yanında, Tofaş Bilgi İşlem Teknolojileri veri bilimi ekibi katılımcı gruplara koçluk verdi ve liderlik yaptı. Program katılımcılarına Tofaş Fabrikası’nda düzenlenen bir tören ile sertifikaları takdim edildi.

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