Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye’nin yerliliği en yüksek otomobilleri açıklandı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, “2026 Yılı Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranlarını açıkladı. Buna göre Togg en yerli marka olurken T10F V2 Uzun Menzil ise en yüksek yerliliğe sahip model oldu.

    Türkiye’nin yerliliği en yüksek otomobilleri açıklandı Tam Boyutta Gör

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, “2026 Yılı Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranı” beyanlarını yayımladı. Açıklanan veriler, Türkiye’de otomobil üretiminin mevcut yerli katkı seviyesini ortaya koyarken aynı zamanda üretim stratejilerinde belirgin bir dönüşüm yaşandığını da gösteriyor. Özellikle model çeşitliliğindeki daralma ve elektrikli araçların artan ağırlığı, 2026 tablosunun en dikkat çekici başlıkları arasında yer alıyor.

    Model sayısı düştü

    Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan 2026 verilerinde öne çıkan ilk unsur, beyan edilen model ve versiyon sayısındaki ciddi gerileme oldu. 2025 yılında 12 model ve toplam 33 versiyon için yerli katkı oranı bildirilirken 2026 beyanlarında bu sayı 5 model ve 10 versiyona kadar düştü.

    Bilindiği üzere Hyundai i10, üretim sürecinin sona ermesi nedeniyle 2026 listesinde yer almadı. Bunun yanında Fiat Egea Cross, Hyundai i20 ve Bayon, Renault Duster, Karsan üretimi Renault Megane ile Toyota C-HR modelleri de bu yıl için yeniden beyan edilmedi. Sektör kulislerinde, söz konusu modeller için yerli katkı oranlarında kayda değer bir değişiklik olmadığı ve bu nedenle 2025 verilerinin geçerliliğini koruduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

    Togg yine zirvede

    Türkiye’nin yerliliği en yüksek otomobilleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    2026 beyanları, yerli katkı oranı açısından zirvenin değişmediğini net biçimde ortaya koyuyor. Togg T10F V2 Uzun Menzil, yüzde 83,90 yerli katkı oranıyla Türkiye’de üretilen otomobiller arasında ilk sırada yer aldı. Genel tabloya bakıldığında ise Togg, yüzde 81,52’lik ortalama yerli katkı payı ile açık ara Türkiye’nin en yerli otomobil markası konumunu koruyor.

    Marka bazlı sıralamada Togg’u, yüzde 57,43 ile Tofaş ve yüzde 57,13 ile Hyundai takip ediyor. Listenin devamında Toyota yüzde 48,58, Renault ise yüzde 47,22 oranıyla yer alıyor.

    Model bazında incelendiğinde Togg T10F serisinin genel olarak yüzde 81 ile yüzde 84 bandında seyreden yerli katkı oranlarıyla çıtayı belirlediği görülüyor. Mevcut 2026 beyanları arasında Toyota Corolla Vision Plus, yüzde 51,10 ile yerli katkı payı en düşük model olarak öne çıkıyor. Bir önceki yılın verilerine bakıldığında ise 2025 beyanlarında Renault Megane, yüzde 41 ile listenin en düşük yerli katkı oranına sahip modeli olmuştu.

    Kaynakça https://www.sanayi.gov.tr/assets/pdf/birimler/2026YiliMotorluAraclarYerliKatkiOraniBeyanlari.pdf https://www.sanayi.gov.tr/assets/pdf/birimler/2025YiliMotorluAraclarYerliKatkiOraniBeyanlari.pdf
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    acil para lazım benzinde ve gazda tekleme sorunu basketbol alt üst taktiği sahler paspas yorum parkta alkol içmenin cezası 2025

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum