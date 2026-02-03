Türkiye’nin yerliliği en yüksek otomobilleri açıklandı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, “2026 Yılı Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranı” beyanlarını yayımladı. Açıklanan veriler, Türkiye’de otomobil üretiminin mevcut yerli katkı seviyesini ortaya koyarken aynı zamanda üretim stratejilerinde belirgin bir dönüşüm yaşandığını da gösteriyor. Özellikle model çeşitliliğindeki daralma ve elektrikli araçların artan ağırlığı, 2026 tablosunun en dikkat çekici başlıkları arasında yer alıyor.

Model sayısı düştü

Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan 2026 verilerinde öne çıkan ilk unsur, beyan edilen model ve versiyon sayısındaki ciddi gerileme oldu. 2025 yılında 12 model ve toplam 33 versiyon için yerli katkı oranı bildirilirken 2026 beyanlarında bu sayı 5 model ve 10 versiyona kadar düştü.

Bilindiği üzere Hyundai i10, üretim sürecinin sona ermesi nedeniyle 2026 listesinde yer almadı. Bunun yanında Fiat Egea Cross, Hyundai i20 ve Bayon, Renault Duster, Karsan üretimi Renault Megane ile Toyota C-HR modelleri de bu yıl için yeniden beyan edilmedi. Sektör kulislerinde, söz konusu modeller için yerli katkı oranlarında kayda değer bir değişiklik olmadığı ve bu nedenle 2025 verilerinin geçerliliğini koruduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Togg yine zirvede

Tam Boyutta Gör 2026 beyanları, yerli katkı oranı açısından zirvenin değişmediğini net biçimde ortaya koyuyor. Togg T10F V2 Uzun Menzil, yüzde 83,90 yerli katkı oranıyla Türkiye’de üretilen otomobiller arasında ilk sırada yer aldı. Genel tabloya bakıldığında ise Togg, yüzde 81,52’lik ortalama yerli katkı payı ile açık ara Türkiye’nin en yerli otomobil markası konumunu koruyor.

BYD, Macaristan'daki fabrikasında deneme üretimine başladı 9 sa. önce eklendi

Marka bazlı sıralamada Togg’u, yüzde 57,43 ile Tofaş ve yüzde 57,13 ile Hyundai takip ediyor. Listenin devamında Toyota yüzde 48,58, Renault ise yüzde 47,22 oranıyla yer alıyor.

Model bazında incelendiğinde Togg T10F serisinin genel olarak yüzde 81 ile yüzde 84 bandında seyreden yerli katkı oranlarıyla çıtayı belirlediği görülüyor. Mevcut 2026 beyanları arasında Toyota Corolla Vision Plus, yüzde 51,10 ile yerli katkı payı en düşük model olarak öne çıkıyor. Bir önceki yılın verilerine bakıldığında ise 2025 beyanlarında Renault Megane, yüzde 41 ile listenin en düşük yerli katkı oranına sahip modeli olmuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Türkiye’nin yerliliği en yüksek otomobilleri açıklandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: