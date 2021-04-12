Microsoft, Siri'de imzası olan yapay zeka şirketi için 16 milyar doları gözden çıkardı

Bloomberg'in haberine göre Microsoft, yapay zeka ve ses tanıma teknolojisi üzere faaliyet gösteren Nuance Communications'ı satın almak için aktif görüşmelerde bulunuyor. Yazılım devi bu iş için kesenin ağzını açmış durumda. Zira Microsoft'un şirketi satın almak için 16 milyar dolar ödemeye hazır olduğu bildiriliyor.İlginizi Çekebilir Apple beş yılda 25 yapay zeka şirketi satın aldı
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İki taraf arasındaki görüşmeler ciddi bir şekilde ilerliyor. Kaynaklara göre müzakerelerin olumsuz sonuçlanma ihtimali son derece düşük. Anlaşmanın bu hafta içerisinde açıklanabileceği söyleniyor. Bu arada Microsoft kanadından olası satın alımla ilgili herhangi bir açıklama gelmediğini belirtelim.
Sanal asistan Siri'nin geliştirilmesinde önemli payı var
Nuance Communications, 2019'dan yılından bu doktor-hasta konuşmalarının tıbbi kayıtlara dönüştürmesine olanak tanıyan teknolojiler konusunda Microsoft ile iş birliği yapıyor. Ayrıca şirketin ses analiz teknolojisi, Apple'ın cihazlarında yer alan sanal asistan Siri'yi geliştirmek için kullanıldı.
Microsoft hatırlayacağınız üzere 2016 yılında LinkedIn'i 26.2 milyar dolara satın almıştı. Nuance Communications ile ilgili görüşmeler olumlu sonuçlanırsa bu hamle yazılım devinin en büyük ikinci satın alımı olarak kayıtlara geçecek. Microsoft'un piyasa değeri şu anda 1.93 trilyon doların üzerinde.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-11/microsoft-is-said-to-be-in-talks-to-buy-nuance-communications Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bununla birlikte her dilde asistanı yok. Cortana bir çok ülkede çalışmıyor. bütün dünyada etkin bir şekilde kullanılacak bir sesli asistan ile herkesi dinleyebilirsiniz.
Bu arada Microsoft Amerika devletinin resmi hackeri. kullanıcıların hemen hemen her hareketini takip ediyor ve bildiriyor
Belki de Linux türevi işletim sistemlerinin önemi burada ortaya çıkıyor. Şimdi bazı oyun sever arkadaşlar çıkıp isyan edebilirler. Ama hayat sadece oyundan ibaret değil.
en azından kişisel bilgisayarlarımızda özgür kalabilmek her insanın hakkı.
Şaka bir tarafa, Siri için almıyorlar tabi. Nuance sağlık sektörü dahil pek çok sektörde önemli yapay zeka çözümleri olan bir şirketmiş. Yapay zeka alanında Microsoft da Azure’nin üstüne çok düşüyor. Alım onunla ilgili belli ki.
Bu arada anlaşma gerçekleşmiş 19 milyar dolara.