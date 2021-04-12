Microsoft, Siri'de imzası olan yapay zeka şirketi için 16 milyar doları gözden çıkardı

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Bloomberg'in haberine göre Microsoft, yapay zeka ve ses tanıma teknolojisi üzere faaliyet gösteren Nuance Communications'ı satın almak için aktif görüşmelerde bulunuyor. Yazılım devi bu iş için kesenin ağzını açmış durumda. Zira Microsoft'un şirketi satın almak için 16 milyar dolar ödemeye hazır olduğu bildiriliyor.

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İki taraf arasındaki görüşmeler ciddi bir şekilde ilerliyor. Kaynaklara göre müzakerelerin olumsuz sonuçlanma ihtimali son derece düşük. Anlaşmanın bu hafta içerisinde açıklanabileceği söyleniyor. Bu arada Microsoft kanadından olası satın alımla ilgili herhangi bir açıklama gelmediğini belirtelim.

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Sanal asistan Siri'nin geliştirilmesinde önemli payı var

Nuance Communications, 2019'dan yılından bu doktor-hasta konuşmalarının tıbbi kayıtlara dönüştürmesine olanak tanıyan teknolojiler konusunda Microsoft ile iş birliği yapıyor. Ayrıca şirketin ses analiz teknolojisi, Apple'ın cihazlarında yer alan sanal asistan Siri'yi geliştirmek için kullanıldı.

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Microsoft hatırlayacağınız üzere 2016 yılında LinkedIn'i 26.2 milyar dolara satın almıştı. Nuance Communications ile ilgili görüşmeler olumlu sonuçlanırsa bu hamle yazılım devinin en büyük ikinci satın alımı olarak kayıtlara geçecek. Microsoft'un piyasa değeri şu anda 1.93 trilyon doların üzerinde.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-11/microsoft-is-said-to-be-in-talks-to-buy-nuance-communications

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