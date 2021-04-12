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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Siri'de imzası olan yapay zeka şirketi için 16 milyar doları gözden çıkardı

    Microsoft, Apple'ın sanal asistanı Siri'nin geliştirilmesinde önemli payı olan yapay zeka ve ses tanıma teknolojisi şirketini satın almaya hazırlanıyor. Yazılım devi 16 milyar dolar ödemeye hazır.
    12 Nisan 2021, 13:30 (2 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft, Siri'de imzası olan yapay zeka şirketi için 16 milyar doları gözden çıkardı
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    Bloomberg'in haberine göre Microsoft, yapay zeka ve ses tanıma teknolojisi üzere faaliyet gösteren Nuance Communications'ı satın almak için aktif görüşmelerde bulunuyor. Yazılım devi bu iş için kesenin ağzını açmış durumda. Zira Microsoft'un şirketi satın almak için 16 milyar dolar ödemeye hazır olduğu bildiriliyor.

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    İki taraf arasındaki görüşmeler ciddi bir şekilde ilerliyor. Kaynaklara göre müzakerelerin olumsuz sonuçlanma ihtimali son derece düşük. Anlaşmanın bu hafta içerisinde açıklanabileceği söyleniyor. Bu arada Microsoft kanadından olası satın alımla ilgili herhangi bir açıklama gelmediğini belirtelim.

    Microsoft, Siri'de imzası olan yapay zeka şirketi için 16 milyar doları gözden çıkardı
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    Sanal asistan Siri'nin geliştirilmesinde önemli payı var

    Nuance Communications, 2019'dan yılından bu doktor-hasta konuşmalarının tıbbi kayıtlara dönüştürmesine olanak tanıyan teknolojiler konusunda Microsoft ile iş birliği yapıyor. Ayrıca şirketin ses analiz teknolojisi, Apple'ın cihazlarında yer alan sanal asistan Siri'yi geliştirmek için kullanıldı.

    Microsoft, Siri'de imzası olan yapay zeka şirketi için 16 milyar doları gözden çıkardı
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    Microsoft hatırlayacağınız üzere 2016 yılında LinkedIn'i 26.2 milyar dolara satın almıştı. Nuance Communications ile ilgili görüşmeler olumlu sonuçlanırsa bu hamle yazılım devinin en büyük ikinci satın alımı olarak kayıtlara geçecek. Microsoft'un piyasa değeri şu anda 1.93 trilyon doların üzerinde.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-11/microsoft-is-said-to-be-in-talks-to-buy-nuance-communications
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    M meLek122 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yapay zeka korkutuyor...
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    C celeroni (Cengiz Aytekin) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Microsoft'un kullanmış olduğu ses tanıma yapay zekası, özellikle de aksanlı konuşmaları anlaması açısından insanlardan daha başarılı.
    Bununla birlikte her dilde asistanı yok. Cortana bir çok ülkede çalışmıyor. bütün dünyada etkin bir şekilde kullanılacak bir sesli asistan ile herkesi dinleyebilirsiniz.
    Bu arada Microsoft Amerika devletinin resmi hackeri. kullanıcıların hemen hemen her hareketini takip ediyor ve bildiriyor
    Belki de Linux türevi işletim sistemlerinin önemi burada ortaya çıkıyor. Şimdi bazı oyun sever arkadaşlar çıkıp isyan edebilirler. Ama hayat sadece oyundan ibaret değil.
    en azından kişisel bilgisayarlarımızda özgür kalabilmek her insanın hakkı.
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    G gidi (gidi gidi) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    adamlarda o kadar çok para var ki hata yapmaktan kormuyorlar
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    gyulanemeth 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Parasını çıkarmak için PS5'e getirirler abi kesin :D



    Şaka bir tarafa, Siri için almıyorlar tabi. Nuance sağlık sektörü dahil pek çok sektörde önemli yapay zeka çözümleri olan bir şirketmiş. Yapay zeka alanında Microsoft da Azure’nin üstüne çok düşüyor. Alım onunla ilgili belli ki.



    Bu arada anlaşma gerçekleşmiş 19 milyar dolara.
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    simbolmina (Bilal ARKAN) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Şirketleri Microsoft kadar pahalı alan şirket yok herhalde. Ne alsalar dünyanın parasını veriyorlar. Rüşvet ki dönüyor işin içinde merak ediyorum.
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    Whippoorwill 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Microsoft genelde satın aldıktan sonra içine edip bırakıyor şirketleri.
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    M Morichannn (Akın Özer) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Afedersiniz de Siri gerçekten çok ***tan ve berbat. Ne akla Microsoft onu geliştiren şirketi alıyor ki?
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