Bomba iddia: Apple ve OpenAI, çok daha gelişmiş Siri için anlaşmaya varmış olabilir

Apple, OpenAI ile anlaşmış olabilir
Apple'ın GPT teknolojisini iOS 18'de kullanmak için OpenAI ile görüştüğüne dair pek çok söylenti duyduk. Şimdi The Information'dan gelen bir rapor, OpenAI CEO'su Sam Altman'a dayandırılırken görüşmelerin 2023'ün ortalarından beri devam ettiğini ortaya koyuyor.
Aktarılanlara göre Apple'ın makine öğrenimi ekibinden çalışanlar Altman ve OpenAI'nin diğer üyeleriyle 2023'ün ortalarında, geçen yılki WWDC civarında bir araya geldi. Bu görüşmeler neticesinde Apple’ın OpenAI API'lerine erişebilmesi için bir anlaşmaya vardığı söyleniyor. Bu erişim ile Apple mühendislerinin ChatGPT'yi Siri'ye bağladığı ve asistanın çok daha zor ve karmaşık soruları yanıtlayabildiği belirtiliyor.
Ek olarak Microsoft’un bu anlaşmaya nasıl tepki vereceğini görmek de ilginç olacak. Bilindiği üzere Microsoft, OpenAI’ın en büyük destekçisi konumunda ve aralarında özel bir anlaşma var. Dünyanın en değerli şirketinin şimdiye kadar 13 milyar dolarlık bir yatırımda bulunduğu, OpenAI’ın Azure sunucularını kullandığı biliniyor. OpenAI ise Microsoft’un Copilot dahil çoğu yapay zeka platformlarının arkasındaki güç olarak faaliyet gösteriyor. Ancak Microsoft, OpenAI’ın diğer şirketlerle iş yapmasını şimdiye kadar engellemedi ve yapay zeka devinin özerk şekilde çalışmasını sağladı.Kaynakça https://appleinsider.com/articles/24/05/29/apple-and-openai-allegedly-reach-deal-to-bring-chatgpt-functionality-to-ios-18 https://www.theinformation.com/articles/openai-ceo-cements-control-as-he-secures-apple-deal Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.