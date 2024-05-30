Bomba iddia: Apple ve OpenAI, çok daha gelişmiş Siri için anlaşmaya varmış olabilir

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Tam Boyutta Gör Apple, üretken yapay zekayı başta iOS 18 olmak üzere diğer platformlarına da getirmek istiyor. Firma, şimdiye kadar diğer rakipleri gibi büyük dil modellerine (LLM) yerine daha küçük ve cihaz içinde çalışabilecek modellere odaklanmış durumda. Bu nedenle Apple’ın daha gelişmiş ve bulutta çalışan büyük yapay zekalar için Google veya Microsoft ile bir ortaklık arayışında olduğu iddia ediliyordu. Ortaya çıkan güçlü bir iddiaya göre Apple, Microsoft destekli OpenAI ile anlaşmış olabilir.

Apple, OpenAI ile anlaşmış olabilir

Apple'ın GPT teknolojisini iOS 18'de kullanmak için OpenAI ile görüştüğüne dair pek çok söylenti duyduk. Şimdi The Information'dan gelen bir rapor, OpenAI CEO'su Sam Altman'a dayandırılırken görüşmelerin 2023'ün ortalarından beri devam ettiğini ortaya koyuyor.

Aktarılanlara göre Apple'ın makine öğrenimi ekibinden çalışanlar Altman ve OpenAI'nin diğer üyeleriyle 2023'ün ortalarında, geçen yılki WWDC civarında bir araya geldi. Bu görüşmeler neticesinde Apple’ın OpenAI API'lerine erişebilmesi için bir anlaşmaya vardığı söyleniyor. Bu erişim ile Apple mühendislerinin ChatGPT'yi Siri'ye bağladığı ve asistanın çok daha zor ve karmaşık soruları yanıtlayabildiği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI arasında yapıldığı söylenen anlaşmanın detayları şimdilik belirsiz ancak Apple muhtemelen Siri'nin yerini alacak kendi yapımı bir LLM duyurmayacak. Bunun yerine, kullanıcı sorularını yanıtlamak için ChatGPT gibi sunucu tarafı ürünleri kullanacak. Elbette OpenAI anlaşmasının çerçevesi sadece Siri ile sınırlı kalmak zorunda değil. OpenAI’ın teknolojileri Apple’ın yapay zeka tabanlı yeni özelliklerinin bazılarının güçlendirilmesinde rol oynayabilir. Muhtemelen tüm detaylar 10 Haziran'da düzenlenecek WWDC etkinliğinde açıklanacak.

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Ek olarak Microsoft’un bu anlaşmaya nasıl tepki vereceğini görmek de ilginç olacak. Bilindiği üzere Microsoft, OpenAI’ın en büyük destekçisi konumunda ve aralarında özel bir anlaşma var. Dünyanın en değerli şirketinin şimdiye kadar 13 milyar dolarlık bir yatırımda bulunduğu, OpenAI’ın Azure sunucularını kullandığı biliniyor. OpenAI ise Microsoft’un Copilot dahil çoğu yapay zeka platformlarının arkasındaki güç olarak faaliyet gösteriyor. Ancak Microsoft, OpenAI’ın diğer şirketlerle iş yapmasını şimdiye kadar engellemedi ve yapay zeka devinin özerk şekilde çalışmasını sağladı.

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Apple ve OpenAI, gelişmiş Siri için anlaşmaya varmış olabilir