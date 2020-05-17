Microsoft Surface Duo modellerinin pil ömrü zayıf olacak

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Microsoft’un katlanabilir tasarımlı modelleri olacak Surface Duo serisi, firma tarafından uzun zaman önce tanıtılmış olsa da hâlâ satışa sunulmuş değil. Bunu tanıtımda da vurgulayan Microsoft, ürünlerinin 2020’nin sonlarında kullanıma sunulacağını belirtmişti.

Windows Central tarafından yayınlanana göre Surface Duo ailesinin telefon modeli Qualcomm Snapdragon 855 ile gelecek. Cihaz iki adet 5,6 inç boyutunda ekranla gelecek olsa da içerisinde 3460 mAh kapasiteli, boyuta göre küçük bir pil yer alacak. Bu pilin sunacağı kullanım ömrü ise mercek altında.

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Microsoft Surface Duo modeli, Android 10 yüklü olarak kutudan çıkacak fakat kısa süre sonra Android 11’e güncellenecek. Raporlara göre cihaz NFC ya da kablosuz şarj teknolojilerini desteklemeyecek. Bu durum, cihazın kullanıma sunulduğu ve kullanıcılar arasında popülerleşmesi gereken dönemde eksik özellikleri yüzünden Microsoft’un başını ağrıtacak gibi görünüyor. Buna rağmen analistlere göre firma bu modellerde teknolojinin bir demosunu gerçekleştirmeyi amaçladığı için gelir elde etme kaygısı çok da ön planda değil.

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