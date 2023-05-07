Bill Gates'in şirketi dünyanın en gelişmiş nükleer enerji santralini kuruyor

Natrium adlı nükleer enerji santrali Gates'in 2008 yılında kurduğu TerraPower şirketi tarafından tasarlandı. Gates, yakın zamanda yayınladığı bir blog yazısında, 2030 civarında faaliyete geçmesi beklenen Natrium santralinin geleneksel reaktörlere göre daha fazla güvenlik önlemleri ve önemli ölçüde daha az atıkla "dünyanın en gelişmiş nükleer tesisi" olacağını belirtti.
Süper bilgisayarlarla felaket simülasyonları yapıldı
Projenin kilit yönlerinden biri de yerel halk için istihdam yaratacak olması. Gates yeni santralin 200 ila 250 kişiye iş imkanı sağlayacağını söyledi. Bölgede 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren kömürlü termik santralin kapatılması planlanıyor. Söz konusu Naughton Enerji Santrali'nde çalışan işçiler uzun süreli yeniden eğitime gerek kalmadan yeni tesiste çalışabilecek.
Bill Gates ayrıca TerraPower'ın dijital tasarım sürecinden övgüyle bahsetti. Şirketin süper bilgisayarlar aracılığıyla Natrium tasarımını akla gelebilecek her türlü felaketin simülasyonunu yaparak sayısız kez dijital olarak test ettiğini belirtti. Bu inovatif yaklaşım, tasarlanan santralin gerçek dünya uygulamalarına hazırlanmasına ciddi bir katkı sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah