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    Bill Gates'in şirketi dünyanın en gelişmiş nükleer enerji santralini kuruyor

    Bill Gates nükleer tesis projesinde son adıma geldiklerini açıkladı. Microsoft'un kurucusu 2030'da faaliyete geçecek Natrium'un dünyanın en gelişmiş nükleer enerji santrali olacağını söylüyor.
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    Bill Gates dünyanın en gelişmiş nükleer enerji santralini kuruyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji milyarderi Bill Gates, ABD'nin Wyoming eyaletindeki küçük bir kasaba olan Kemmerer'i ziyaret etti. Ünlü girişimcinin bu ziyaretteki amacı kendisinin de doğrudan katkıda bulunduğu yeni nesil bir nükleer enerji santralinin geliştirilmesinde ulaşılan dönüm noktasını kutlamaktı.

    Natrium adlı nükleer enerji santrali Gates'in 2008 yılında kurduğu TerraPower şirketi tarafından tasarlandı. Gates, yakın zamanda yayınladığı bir blog yazısında, 2030 civarında faaliyete geçmesi beklenen Natrium santralinin geleneksel reaktörlere göre daha fazla güvenlik önlemleri ve önemli ölçüde daha az atıkla "dünyanın en gelişmiş nükleer tesisi" olacağını belirtti.

    Bill Gates dünyanın en gelişmiş nükleer enerji santralini kuruyor Tam Boyutta Gör

    Süper bilgisayarlarla felaket simülasyonları yapıldı

    Projenin kilit yönlerinden biri de yerel halk için istihdam yaratacak olması. Gates yeni santralin 200 ila 250 kişiye iş imkanı sağlayacağını söyledi. Bölgede 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren kömürlü termik santralin kapatılması planlanıyor. Söz konusu Naughton Enerji Santrali'nde çalışan işçiler uzun süreli yeniden eğitime gerek kalmadan yeni tesiste çalışabilecek.

    Bill Gates ayrıca TerraPower'ın dijital tasarım sürecinden övgüyle bahsetti. Şirketin süper bilgisayarlar aracılığıyla Natrium tasarımını akla gelebilecek her türlü felaketin simülasyonunu yaparak sayısız kez dijital olarak test ettiğini belirtti. Bu inovatif yaklaşım, tasarlanan santralin gerçek dünya uygulamalarına hazırlanmasına ciddi bir katkı sağlıyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 6 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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