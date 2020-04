Microsoft To Do Android sürümü yeni özelliklerle güncellendi

Tam Boyutta Gör

Microsoft’un not alma uygulaması To Do, Android sürümünde yeni bir güncellemeye sahip oldu ve bu sürümde listelerde sıralama konusuna büyük özen gösterildi. Uygulama versiyonu ise 2.16.154 oldu.

Değişim listesindeki maddeler tam olarak şöyle:

İlginizi Çekebilir

Microsoft To Do sürükle bırak not desteği ve ortak çalışma bildirimlerini ekledi

Listeler arası görevleri daha iyi yönetmek artık mümkün. Bir görev farklı bir listeye taşınırsa artık bu listede en üstte yer alacak.

Listelerde görevleri el ile sıralamak da artık çok daha kolay. Üç noktaya dokunup ok tuşlarıyla istediğiniz gibi sıralayın.

Otomatik sıralama metotlarından herhangi birinin aktif olduğu durumlarda elle sıralamayı aktive etmek istediğinizde önce bunu devre dışı bırakmanız isteniyor.

Uzun listelerde aşağı-yukarı sürüklerken artık daha akıcı bir animasyon var.

Microsoft yakın zamanda To Do iOS uygulamasında kişisel hesaplar için bildirim desteğini aktive etmişti. To Do uygulamasının yakın zamanda kazandığı bir diğer güzel özellik de listeleri yazdırmak olmuştu. Bu özellik, hem Windows 10 hem de Android sürümünde kullanılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni Gboard beta sürümünde panodan yapıştırmak artık çok daha kolay"

Microsoft To Do görev uygulamasını Play Store üzerinden aşağıdaki bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz.

Microsoft To Do: Liste, Görev ve Anımsatıcı Microsoft Corporation Verimlilik Ücretsiz Cihaza göre değişir

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.