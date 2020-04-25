Yeni Gboard beta sürümünde panodan yapıştırmak artık çok daha kolay

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Android işletim sisteminde bir metni kopyalayıp yapıştırmak için önce metne basılı tutmak ve ardından yine hedef konuma geçerek basılı tutarak yapıştırmak gerekiyor. Google’ın kendi klavyesi Gboard’a gelen bir güncellemeyle bu durum değişecek. Gboard betası, panodan öğeleri yapıştırmak için basılı tutmaya ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Betaya göre, yeni bir metin bölümüne tıklandığında, kelime öneri kısmında panodaki öğeler öneri olarak çıkacak. Bunlara tıklamak, metni yapıştırmak için basılı tutma hareketi yapmanıza gerek kalmadan işinizi halletmenizi sağlayacak.

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Google’ın klavyesi, özelliği kullanarak şifreleri kopyalamak istediğinizde ise şifre alanlarını tanıyarak öneri kısmında şifreyi gizliyor. Şifre yerine noktalar gösteren uygulama, yine yapıştırmaya olanak sağlarken gizliliği de korumuş oluyor.

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