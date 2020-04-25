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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Gboard beta sürümünde panodan yapıştırmak artık çok daha kolay

    Google'ın klavye uygulaması Gboard, yeni beta sürümünde kopyala-yapıştır işlemlerini çok daha kolay ve akıcı hâle getirmek için yeni bir özelliğe sahip oldu. Özellik henüz herkese açık değil.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Yeni Gboard beta sürümünde panodan yapıştırmak artık çok daha kolay
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    Android işletim sisteminde bir metni kopyalayıp yapıştırmak için önce metne basılı tutmak ve ardından yine hedef konuma geçerek basılı tutarak yapıştırmak gerekiyor. Google’ın kendi klavyesi Gboard’a gelen bir güncellemeyle bu durum değişecek. Gboard betası, panodan öğeleri yapıştırmak için basılı tutmaya ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

    Betaya göre, yeni bir metin bölümüne tıklandığında, kelime öneri kısmında panodaki öğeler öneri olarak çıkacak. Bunlara tıklamak, metni yapıştırmak için basılı tutma hareketi yapmanıza gerek kalmadan işinizi halletmenizi sağlayacak. 

    Ayrıca Bkz. "Alfa Romeo Tonale için geri sayım başladı"

    Google’ın klavyesi, özelliği kullanarak şifreleri kopyalamak istediğinizde ise şifre alanlarını tanıyarak öneri kısmında şifreyi gizliyor. Şifre yerine noktalar gösteren uygulama, yine yapıştırmaya olanak sağlarken gizliliği de korumuş oluyor.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fokfe (Furkan ) 7 dk.
    En iyi klavye uygulaması
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 28 dk.
    Swift klavye mi iyi g board mı
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