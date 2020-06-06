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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft’un yeni Telefonum uygulaması özelliği telefondaki müziği kontrol etmeye izin veriyor

    Microsoft'un bilgisayardan telefonu kontrol etmeye imkan sağlayan uygulaması Telefonunuz, yeni güncellemesiyle birlikte farklı uygulamalar arasında müziği kontrol etmeye imkan sağlıyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft’un yeni Telefonum uygulaması özelliği telefondaki müziği kontrol etmeye izin veriyor
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    Microsoft’un bilgisayardan telefon kontrol etmeye imkan sağlayan uygulaması Telefonunuz, yeni bir özellik kazanarak telefondaki müziği de kontrol edebilecek.

    Özellik halka açık Windows 10 sürümü 1.20051.93.0 ve Android’de 1.20051.113.0 ile kullanıcılara sunuldu. Bu versiyonlara sahip değilseniz uygulamalarınızı güncellemeniz gerekiyor.

    Bilgisayarınızdaki iş akışını bozmadan telefonla müzik oynatıcıyı senkronize eden uygulama, dikkat dağınıklığını engelliyor. Uygulama, farklı kaynaklardan müzik çalmaya da izin veriyor. Kilit özelliklerden biri de bu.

    Kilit özellikler:

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    • Akıllı telefonunuzdaki medya oynatıcılarla etkileşime geçmek

    • Medya oynatıcılardaki dosya bilgilerini bilgisayarda göstermek

    • Şarkıları bilgisayar ekranından kontrol etmek

    • Farklı uygulamalar arasında kolayca geçiş yaparak müziğe farklı yerden devam etmek. Örneğin Spotify ile müzik dinlerken sıkıldığınızda SoundCloud üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Telegram artık video düzenleyicisi ve birçok yeni özelliğe sahip"

    Bilinen kısıtlamalar arasında şimdilik bazı uygulamaların önceki şarkıya geçmek yerine geriye sarma butonu kullanmasından ötürü bu fonksiyonu kullanamayabilirsiniz. Bunun yanında uygulama şimdilik YouTube Video ve Audible uygulamalarını desteklemiyor.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 7 dk.
    Çok faydalı bir uygulama. Kablo, kart okuyucu vs bağımlılığını ortadan kadırıyor. Laptop üzerinden arama ve görüşme yapabiliyorsunuz.
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