300 milyon dolarlık anlaşma: Grok yapay zeka, Telegram'a geliyor

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Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın yapay zekası Grok, Telegram’a geliyor. Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Grok AI’ın piyasadaki en iyi yapay zeka teknolojisi olduğunu belirterek bu yaz 1 milyardan fazla Telegram kullanıcısının erişimine açılacağını paylaştı.

Elon Musk’ın yapay zekası Grok, artık etrafını “görebiliyor” 1 ay önce eklendi

Durov: Telegram kullanıcıları piyasadaki en iyi yapay zeka teknolojisine erişecek

Grok AI, Telegram’ın arama çubuğuna entegre olacak ve konu başlıklı sohbetler, akıllı metin düzenleme, sohbet özetleri, belge özetleri, grup sohbeti moderasyonu ve daha fazlasını sunacak.

Durov, xAI ile ortaklıklarının 300 milyon dolar nakit ve sermaye sağlayacağını açıkladı. İki şirket, Telegram içinde satılan xAI aboneliklerinden elde edilen geliri de eşit olarak paylaşacak.

Durov, Telegram Premium'un 15 milyondan fazla ücretli aboneye ulaştığını ve bu sayının sadece bir yılda iki katına çıktığını paylaştı.

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