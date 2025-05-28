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    300 milyon dolarlık anlaşma: Grok yapay zeka, Telegram'a geliyor

    Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok entegrasyonu için Telegram ile 300 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Grok'un bu yaz 1 milyardan fazla Telegram kullanıcısına açılacağı duyuruldu.

    grok yapay zeka telegram Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın yapay zekası Grok, Telegram’a geliyor. Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Grok AI’ın piyasadaki en iyi yapay zeka teknolojisi olduğunu belirterek bu yaz 1 milyardan fazla Telegram kullanıcısının erişimine açılacağını paylaştı.

    Durov: Telegram kullanıcıları piyasadaki en iyi yapay zeka teknolojisine erişecek

    Grok AI, Telegram’ın arama çubuğuna entegre olacak ve konu başlıklı sohbetler, akıllı metin düzenleme, sohbet özetleri, belge özetleri, grup sohbeti moderasyonu ve daha fazlasını sunacak.

    Durov, xAI ile ortaklıklarının 300 milyon dolar nakit ve sermaye sağlayacağını açıkladı. İki şirket, Telegram içinde satılan xAI aboneliklerinden elde edilen geliri de eşit olarak paylaşacak.

    Durov, Telegram Premium'un 15 milyondan fazla ücretli aboneye ulaştığını ve bu sayının sadece bir yılda iki katına çıktığını paylaştı.

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