Google Fotoğraflar yenilendi! Pixel özellikleri tüm cihazlara geliyor

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Tam Boyutta Gör Google, Fotoğraflar uygulamasını daha entegre ve kişiselleştirilmiş hale getirmek için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Yakın süreçte yapay zeka destekli yeni özelliklere kavuşan uygulama, şimdi de yeni bir güncelleme daha alıyor. 10. yılına özel olarak uygulamanın editör bölümü baştan sona yenilendi.

Google Fotoğraflar editörü yenilendi

Daha önce yalnızca Pixel kullanıcılarına sunulan yapay zeka destekli Magic Editor araçları artık çok daha geniş bir kullanıcı kitlesiyle buluşuyor. Android cihazlara Haziran ayında gelecek bu yenilik, kullanıcıların düzenleme sürecini neredeyse tamamen otomatik hale getiriyor olacak.

Tam Boyutta Gör Yeni güncelleme ile birlikte Auto Frame ve Reimagine gibi özellikler ilk kez Pixel dışındaki cihazlara geliyor. Auto Frame, fotoğraflarda otomatik kırpma önerileri sunarken, gerektiğinde eksik kısımları yapay zeka yardımıyla tamamlıyor. Reimagine ise bir adım öteye geçiyor: bir kareye sonradan sonbahar yaprakları ya da yemyeşil çimler eklenebiliyor.

Yeni düzenleme ekranına eklenen bir diğer dikkat çekici özellik ise "AI Enhance". Kullanıcılar bu aracı seçtiğinde, yapay zeka üç farklı düzenleme seçeneği üretiyor. Bu düzenlemeler; keskinlik artırma, nesne kaldırma ve pozlama ayarı gibi klasik iyileştirme işlemlerini içeriyor. Son kararı ise yine kullanıcı veriyor.

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Son olarak yeni güncelleme yalnızca düzenleme araçları ile sınırlı değil. Google, albüm paylaşımını da kolaylaştırıyor. Artık her albüm için QR kod oluşturmak mümkün. Böylece kullanıcılar, bu kodu taratarak ya da yazdırarak albümlere erişim sağlayabiliyor. Google Fotoğraflar'daki yenilikler Haziran ayında Android kullanıcılarıyla buluşacak. iOS tarafı içinse çıkış tarihi yılın ilerleyen aylarına ertelenmiş durumda.

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