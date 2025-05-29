Google Fotoğraflar yenilendi! Pixel özellikleri tüm cihazlara geliyor

Google Fotoğraflar editörü yenilendi
Daha önce yalnızca Pixel kullanıcılarına sunulan yapay zeka destekli Magic Editor araçları artık çok daha geniş bir kullanıcı kitlesiyle buluşuyor. Android cihazlara Haziran ayında gelecek bu yenilik, kullanıcıların düzenleme sürecini neredeyse tamamen otomatik hale getiriyor olacak.
Yeni düzenleme ekranına eklenen bir diğer dikkat çekici özellik ise "AI Enhance". Kullanıcılar bu aracı seçtiğinde, yapay zeka üç farklı düzenleme seçeneği üretiyor. Bu düzenlemeler; keskinlik artırma, nesne kaldırma ve pozlama ayarı gibi klasik iyileştirme işlemlerini içeriyor. Son kararı ise yine kullanıcı veriyor.
Son olarak yeni güncelleme yalnızca düzenleme araçları ile sınırlı değil. Google, albüm paylaşımını da kolaylaştırıyor. Artık her albüm için QR kod oluşturmak mümkün. Böylece kullanıcılar, bu kodu taratarak ya da yazdırarak albümlere erişim sağlayabiliyor. Google Fotoğraflar'daki yenilikler Haziran ayında Android kullanıcılarıyla buluşacak. iOS tarafı içinse çıkış tarihi yılın ilerleyen aylarına ertelenmiş durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!