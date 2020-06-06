Telegram artık video düzenleyicisi ve birçok yeni özelliğe sahip

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Telegram, son güncelleme ile birlikte birçok yeni özelliğe kavuştu.Yaklaşık 500 milyon kullanıcısı bulunan mesajlaşma platformu, video düzenlemenizi yapabilmeniz için bir özellik sunmuyordu ve kullanıcılar, video düzenlemelerini başka programlarda yapmak zorunda kalıyordu ancak son güncelleme ile Telegram artık dahili video düzenleyicisine sahip.

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Daha hızlı yüklenen ve daha hızlı bulunan GIF'ler artık Telegram'da. Mesajlaşma uygulaması, GIF'leri emojilerle bağlantılı hale getirerek, kullanıcının aradığı GIF'i kolayca bulmasını sağlıyor. Ayrıca popüler olan GIF'ler de görülebilecek.

Birçok sohbete ve klasöre sahip Telegram kullanıcıları, sohbetlerin üzerine basılı tutarak açılacak olan seçenekler kısmından istedikleri sohbetleri istedikleri klasörlere taşıyabilecekler.

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Android kullanıcıları için Telegram, ayrıca mesaj göndermek, düzenlemek ve silmek için yeni animasyonlar ve iyileştirilmiş bir video oynatıcı ekledi.

Son güncelleme ile gelen özellikler

Medya Editörü

Medya düzenleyicisine erişmek için bir fotoğraf veya video gönderirken fırça simgesine dokunun.

Ortam kalitesini artırın, parlaklık veya doygunluk gibi parametreleri değiştirin.

Ortama çizimler, metin veya çıkartmalar ekleyin.

Fotoğraflara veya videolara animasyonlu çıkartmalar koyun. Animasyonlu çıkartmaları olan fotoğraflar otomatik olarak GIF'lere dönüşür.

Yüksek hassasiyetli çizim için fotoğrafları veya videoları yakınlaştırın.

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Daha iyi GIF'ler

GIF'ler için son derece gelişmiş yükleme sürelerinin keyfini çıkarın.

En popüler duyguları kapsayan emoji tabanlı bölümlerde GIF'leri hızla bulun.

Günün tepkisi için Trending Sekmesine bakın.

Koleksiyonunuza kaydetmek için arama sonuçlarındaki herhangi bir GIF düğmesini basılı tutun.

Ve dahası

Bir klasöre eklemek için sohbet listenizdeki bir sohbetin üzerine basılı tutun.

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