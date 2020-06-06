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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Telegram artık video düzenleyicisi ve birçok yeni özelliğe sahip

    Mesajlaşma uygulaması olan Telegram, bir dizi yeni özellik kazandı. Bu özellikler arasında en çok dikkat çeken dahili video düzenleyicisi. İşte Telegram'a gelen yenilikler:
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Telegram artık video düzenleyicisi ve birçok yeni özelliğe sahip
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    Telegram, son güncelleme ile birlikte birçok yeni özelliğe kavuştu.Yaklaşık 500 milyon kullanıcısı bulunan mesajlaşma platformu, video düzenlemenizi yapabilmeniz için bir özellik sunmuyordu ve kullanıcılar, video düzenlemelerini başka programlarda  yapmak zorunda kalıyordu ancak son güncelleme ile Telegram artık dahili video düzenleyicisine sahip. 

    Telegram artık video düzenleyicisi ve birçok yeni özelliğe sahip
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    Daha hızlı yüklenen ve daha hızlı bulunan GIF'ler artık Telegram'da. Mesajlaşma uygulaması, GIF'leri emojilerle bağlantılı hale getirerek, kullanıcının aradığı GIF'i kolayca bulmasını sağlıyor. Ayrıca popüler olan GIF'ler de görülebilecek.

    Birçok sohbete ve klasöre sahip Telegram kullanıcıları, sohbetlerin üzerine basılı tutarak açılacak olan seçenekler kısmından istedikleri sohbetleri istedikleri klasörlere taşıyabilecekler.

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    Android kullanıcıları için Telegram, ayrıca mesaj göndermek, düzenlemek ve silmek için yeni animasyonlar ve iyileştirilmiş bir video oynatıcı ekledi.

    Son güncelleme ile gelen özellikler

    Medya Editörü

    • Medya düzenleyicisine erişmek için bir fotoğraf veya video gönderirken fırça simgesine dokunun.
    • Ortam kalitesini artırın, parlaklık veya doygunluk gibi parametreleri değiştirin.
    • Ortama çizimler, metin veya çıkartmalar ekleyin.
    • Fotoğraflara veya videolara animasyonlu çıkartmalar koyun. Animasyonlu çıkartmaları olan fotoğraflar otomatik olarak GIF'lere dönüşür.
    • Yüksek hassasiyetli çizim için fotoğrafları veya videoları yakınlaştırın.

    Ayrıca Bkz. "Instagram, ana sayfadaki gönderileri ikiye ayıran sekmeli tasarımı test ediyor"

    Daha iyi GIF'ler

    • GIF'ler için son derece gelişmiş yükleme sürelerinin keyfini çıkarın.
    • En popüler duyguları kapsayan emoji tabanlı bölümlerde GIF'leri hızla bulun.
    • Günün tepkisi için Trending Sekmesine bakın.
    • Koleksiyonunuza kaydetmek için arama sonuçlarındaki herhangi bir GIF düğmesini basılı tutun.

    Ve dahası

    • Bir klasöre eklemek için sohbet listenizdeki bir sohbetin üzerine basılı tutun.


    Kaynakça https://www.engadget.com/telegram-adds-video-editor-more-creative-tools-194802090.html https://telegram.org/blog/video-editor-gifs/tr?ln=a Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bay Robot ( tunc) 2 sa.
    Güzel olmuş eksik bir özellikti
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