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Microsoft VirtualWiFi ; Tek WLan kartla birden fazla kablosuz ağa bağlanın

14 yıl (Son Güncelleme: 14 yıl)
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Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Intel'in diz üstü bilgisayarlar için geliştirdiği Centrino platformunda, Wi-Fi kablosuz erişim yeteneğini standart olarak sunması, dünya genelinde Wi-Fi ile Internet ve ağ paylaşımında bir patlamaya neden oldu. Diz üstü bilgisayar satışları ile paralel olarak artan erişim noktaları sayesinde kullanıcılar, diz üstü bilgisayarları ile hava alanları, oteller, terminaller ve cafelerden kablosuz Internet'in keyfini sürebiliyorlar.

Bir çok noktada birbirine yakın olarak bulunan Wi-Fi erişim noktaları, kullanıcılarda birden fazla erişim noktasına aynı anda bağlanma isteği yaratabiliyor. Örnek vermek gerekirse yakınlarınızdaki bir erişim noktası üzerinden Internet'e bağlanırken, aynı anda bir başka erişim noktası üzerinden ağa dahil olup dosya paylaşmak veya oyun oynamak isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda bilgisayarınızdaki tek Wi-Fi kart yeterli gelmeyecektir ve her farklı erişim noktası için ek bir Wi-Fi kart kullanma ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Masa üstü sistemlerde ek kart, ek maliyet anlamına gelirken, diz üstü bilgisayalarda aynı zamanda ek güç tüketimide yaratmakta.

Microsoft geliştirme laboratuvarları tarafından geliştirilen VirtualWiFi teknoloji sayesinde, farklı ağlara bağlantı için, farklı Wi-Fi kart kullanma ihtiyacı ortadan kalkıyor. Şu an geliştirme aşamasında olan teknoloji, bilgisayarınızdaki tek Wi-Fi kart ile aynı anda birden çok kablosuz erişim noktasına bağlanmanız veya Wi-Fi kartınızla bir erişim noktasına bağlanıp, oluşturacağınız diğer sanal Wi-Fi erişim noktası ile de Internet bağlantısını paylaştırmanıza olanak veriyor.

Teknoloji kısa aralıklarla bağlantının anahtarlanması ve her anahtarlamada farklı Wi-Fi ağlarına paketler gönderilip alınması mantığına dayanıyor. Yaklaşık olarak 35ms'de bir anahtarlama yapılarak, kullanıcının birden fazla Wi-Fi ağına bağlanması sağlanabiliyor. Eğer kullanıcı sanal kartlardan birini erişim noktası diğerini de istemci olarak kullanmak isterse, Microsoft'un belirttiğine göre Wi-Fi kartların istemci ve erişim noktası arasında anahtarlanması 100ms ile 600ms arasında değişebiliyor. Ayrıca VirtualWiFi ile Kablosuz ağ kartınızın desteklediği kadar farklı standartlarda (IEEE 802.11a/b/g) kablosuz ağa aynı anda bağlanmak mümkün.

Kullanılan her sanal kart erişim sürelerinin ve ağın performansını etkileyeceğinden sanal Wi-Fi kartlar ile bağlanılacak ağlar üzerinden oyun oynamak oldukça güç olabilir, fakat küçük boyutlu dosyaların erişimi ve Internet paylaşımı için oldukça ideal bir çözüm. Ayrıca eğer kablosuz bağlantı, uzak noktalara iletilmek isteniyorsa, kaynak ile hedef makina arasında kalan bir bilgisayara takılacak bir Wi-Fi ağ kartı ve oluşturulacak sanal erişim noktası ile bu makinanın sinyal güçlendirici olarak kullanılmasıda yapılabilecekler arasında.

VirtualWiFi'ın geliştiricileri, teknolojin yanlız IEEE 802.11 kablosuz erişim ağları için değil istendiği taktirde Bluetooth gibi diğer kablosuz erişim teknolojileri ilede kullanımının münkün olduğunu fakat şu an için sadece IEEE 802.11 kablosuz erişim standartına yoğunlaştıklarını belirtiyorlar. Eğer bu teknoloji hakkında daha fazla bilgi almak ve yazılımı denemek isterseniz haberin sonundaki ilgili linke tıklayarak VirtualWiFi WEB sitesine ulaşabilirsiniz.


http://research.microsoft.com/netres/projects/virtualwifi/default.htm Yorum Yaz
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Zatara 14 yıl
acaba inteL olmasaydi bunları kim yapacakdi ....
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powerstorm 14 yıl
wi-fi nin bant genişliği artmdn fazla etkisi olmz
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