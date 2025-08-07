Giriş
    Microsoft, Google'ın DeepMind ekibini gözüne kestirdi

    Yapay zeka alanındaki rekabetin iyiden iyiye kızışması, teknoloji şirketleri arasında bir "adam kapma" yarışı başlattı. Meta'dan sonra Microsoft da rakiplerinden önemli isimleri transfer ediyor.

    Microsoft, Google'ın DeepMind ekibini gözüne kestirdi Tam Boyutta Gör
    Google, Microsoft, Meta gibi teknoloji devleri yapay zeka alanında birbirlerine karşı üstünlük kurmak için kıyasıya bir rekabete girerken, bu alanda çalışan araştırmacılara ve yazılımcıların kıymeti de hızla arttı. Yapay zeka alanında dikkat çekici işler koyan isimler, bugün artık yüz milyonlarca dolarlık teklifler alıyorlar. Özellikle Meta, yapay zeka ekibini geliştirmek için son dönemde önemli transferler yaptı. Ancak bu alanda dikkat çekici hamleler yapan tek şirket Meta değil. Microsoft da benzer hamleler yapmaya başladı. Microsoft'un hedefinse ise Google DeepMind ekibi var.

    2010 yılında kurduğu DeepMind'ı dört yıl sonra Google'a satan ve sonraki 10 yıl boyunca Google'ın yapay zeka ekibine öncülük eden Mustafa Suleyman, geçtiğimiz yıl Google'dan ayrılarak Microsoft'a geçti ve bu kez Microsoft'un yapay zeka departmanına liderlik etmeye başladı. Yaklaşık bir buçuk yıldır Microsoft AI'ın başında bulunan Suleyman, son günlerde eski ekibinden önemli isimleri Microsoft'a götürmeye başladı. Aynı Mark Zuckerberg gibi Suleyman'ın da transfer etmek istediği isimlerle birebir görüşüp, dikkat çekici teklifler yaptığı belirtiliyor.

    Microsoft AI bu sayede şimdiden Google DeepMind'dan iki önemli ismi koparmayı başardı. Google DeepMind ekibinde kıdemli bir mühendis olan Adam Sadovsky ve Google'ın mühendislik departmanında başkan yardımcısı olarak görev alan Amar Subramanya, DeepMind'dan ayrılarak Microsoft AI ekibine katıldı. Onların yanı sıra yirmiden fazla DeepMind çalışanı daha Microsoft'a geçti.

    OpenAI ile Arası Açılan Microsoft, Kendi Yapay Zeka Ekibini Büyütüyor

    Microsoft AI'ın görece yeni kurulmuş bir departman olması, yazılımcıları ve mühendisleri cezbetmesinde  etkili oluyor. Çünkü Mustafa Suleyman eski çalışanlarını arayıp, Microsoft AI'ın şu anda bir start-up'a, yani yeni kurulmuş bir şirkete benzediğini ve DeepMind'dan çok daha özgürce çalışacakları bir alan sunduğunu söylüyor. Suleyman, Microsoft AI'ın şu andaki hâlini, DeepMind'ın ilk günlerine benzetiyor. Görünen o ki bu da eski çalışanlarında karşılık buluyor.

    Microsoft'un şu sıralar yapay zeka ekibini büyütmeye çalışması sürpriz değil. Amerikalı teknoloji devi şu ana kadar OpenAI ile birlikte yürümüş olsa da iki şirketin yavaş yavaş birbirinden uzaklaştığı biliniyor. Bu yüzden Microsoft'un OpenAI'ın teknolojilerini kullanamayacağı bir geleceğe hazırlanması gerekiyor. Bu geleceğin merkezinde ise şirketin kendi yapay zekası olan Copilot yer alıyor. ChatGPT benzeri bir büyük di modeli olan Copilot, yakında Windows deneyiminin yapı taşı hâline gelecek gibi görünüyor. Bu yüzden şirketin Copilot üzerinde çalışan ekibi geliştirmesi büyük önem taşıyor. Son dönemde yapılan transferler, Microsoft'un da bu durumun farkında olduğunu gösteriyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli markadan tartışmalı çarpışma testi

