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    Microsoft, VR için titreşimli halı patenti aldı

    Microsoft’un aldığı yeni bir patentte VR için geliştirilen özel bir mat dikkat çekiyor. Temelinde basit bir halı gibi gözüken bu mat sayesinde VR gözlük takarken alan dışına çıkmamanız sağlanacak.
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    Çevre Birimleri
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Microsoft, VR için titreşimli halı patenti aldı
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    VR gözlükleri artık son kullanıcılarının evine girmeye başladı. Ancak belirli bir hareket alanı gerektiren bu gözlükleri konumlandırmak oldukça zor. Microsoft da en azından kullanıcıların belirli bir alanda kalıp başka yerlere çarpmamaları için yeni bir halı patenti aldı.

    Xbox için VR sinyalleri olabilir

    Alınan patentteki şemaya baktığımızda Xbox konsolu ve Kinect’e benzer çizimler görüyoruz. Ayrıca patent içerisindeki yazılarda da "oyun konsolları ve bilgisayarlar" yazısına bolca rastlanıyor. Bu da Xbox ekosistemi için VR gözlük planlarının bulunduğu manasına geliyor olabilir.  Ancak patentin ana amacı halının kullanımını sergilemek.

    Bazı VR gözlük sahipleri halihazırda benzeri bir yöntemle kendilerine alan belirleyebiliyorlar. Altlarına serdikleri halının sınırlarını geçmeyerek güvenli bir şekilde oyunlarını oynuyorlar. Ancak Microsoft’un halısının ek özellikler sunması bekleniyor. Örneğin bu halıya sahipseniz VR için güvenli alanınınız otomatik olarak belirlenecek. Ek olarak verdiği titreşimlerle kullanıcıyı farklı bir atmosfere sokabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Google’dan sonlandırdığı hizmetler için mezarlık"

    Basınç sensörleri ile konumunuzu algılamada da yardımcı olacak bu halının patentten öteye geçememe ihtimali var. Ancak firmanın VR tarafındaki çalışmalara hala önem verdiğini görmek açısından oldukça önemli. Özellikle elinde Xbox gibi önemli bir oyun cihazı bulunurken, Microsoft’u VR tarafında daha fazla görmemiz sevindirici.



    https://www.engadget.com/2019/10/04/microsoft-virtual-reality-floor-mat-patent-xbox-vr/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    mehmehcik_71 5 gün
    Sanal gerçeklik bi üst seviyeye çıktı!
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