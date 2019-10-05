Microsoft, VR için titreşimli halı patenti aldı

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VR gözlükleri artık son kullanıcılarının evine girmeye başladı. Ancak belirli bir hareket alanı gerektiren bu gözlükleri konumlandırmak oldukça zor. Microsoft da en azından kullanıcıların belirli bir alanda kalıp başka yerlere çarpmamaları için yeni bir halı patenti aldı.

Xbox için VR sinyalleri olabilir

Alınan patentteki şemaya baktığımızda Xbox konsolu ve Kinect’e benzer çizimler görüyoruz. Ayrıca patent içerisindeki yazılarda da "oyun konsolları ve bilgisayarlar" yazısına bolca rastlanıyor. Bu da Xbox ekosistemi için VR gözlük planlarının bulunduğu manasına geliyor olabilir. Ancak patentin ana amacı halının kullanımını sergilemek.

Bazı VR gözlük sahipleri halihazırda benzeri bir yöntemle kendilerine alan belirleyebiliyorlar. Altlarına serdikleri halının sınırlarını geçmeyerek güvenli bir şekilde oyunlarını oynuyorlar. Ancak Microsoft’un halısının ek özellikler sunması bekleniyor. Örneğin bu halıya sahipseniz VR için güvenli alanınınız otomatik olarak belirlenecek. Ek olarak verdiği titreşimlerle kullanıcıyı farklı bir atmosfere sokabilecek.

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Basınç sensörleri ile konumunuzu algılamada da yardımcı olacak bu halının patentten öteye geçememe ihtimali var. Ancak firmanın VR tarafındaki çalışmalara hala önem verdiğini görmek açısından oldukça önemli. Özellikle elinde Xbox gibi önemli bir oyun cihazı bulunurken, Microsoft’u VR tarafında daha fazla görmemiz sevindirici.

https://www.engadget.com/2019/10/04/microsoft-virtual-reality-floor-mat-patent-xbox-vr/