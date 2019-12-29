Microsoft, Windows 10'a ücretli abonelik sistemi getirmeye hazırlanıyor

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Bir süredir Microsoft'un Windows 10 işletim sistemini abonelik temelli yapacağı söyleniyordu. Gelen bilgilere göre bu abonelik paketi Office 365'i içerecek ve aylık olacak.

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2020'de kullanıcılara sunulacağı belirtiliyor

Microsoft 365'i, şirketin popüler yazılımlarını, Microsoft Office platformuna dayalı olarak birleştiren bir web hizmeti olarak tanımlayabiliriz. Bu hizmet normal abonelik yoluyla kullanıcılara sunulmakta, ancak yakında Windows 10 işletim sistemine de entegre edilmesi bekleniyor.

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Windows 10 abonelik hizmetinin nasıl bir fiyatlandırma ve ek özelliklere geleceği ise henüz belli değil. Ancak tüm kullanıcıların böyle bir pakete geçme zorunluluğu olmayacağını ve aynı şekilde ücretsiz olarak Windows 10 kullanmaya devam edeceklerini de belirtelim. 2020 yılında konuyla ilgili olarak daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.

https://windowsunited.de/microsoft-365-fuer-verbraucher-windows-10-wird-enthalten-sein/