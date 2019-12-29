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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Windows 10'a ücretli abonelik sistemi getirmeye hazırlanıyor

    Yazılım devi Microsoft'un Windows 10 işletim sistemine ücretli bir abonelik getireceği söyleniyor. Abonelik, Office 365 web hizmeterini aylık bir ücretle kullanıcılara sunacak.
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    İşletim Sistemleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, Windows 10'a ücretli abonelik sistemi getirmeye hazırlanıyor
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    Bir süredir Microsoft'un Windows 10 işletim sistemini abonelik temelli yapacağı söyleniyordu. Gelen bilgilere göre bu abonelik paketi Office 365'i içerecek ve aylık olacak.

    Ayrıca Bkz. "Apple'ın piyasa değeri 1.3 trilyon dolara yükseldi"

    2020'de kullanıcılara sunulacağı belirtiliyor

    Microsoft 365'i, şirketin popüler yazılımlarını, Microsoft Office platformuna dayalı olarak birleştiren bir web hizmeti olarak tanımlayabiliriz. Bu hizmet normal abonelik yoluyla kullanıcılara sunulmakta, ancak yakında Windows 10 işletim sistemine de entegre edilmesi bekleniyor.

    Microsoft, Windows 10'a ücretli abonelik sistemi getirmeye hazırlanıyor
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    Windows 10 abonelik hizmetinin nasıl bir fiyatlandırma ve ek özelliklere geleceği ise henüz belli değil. Ancak tüm kullanıcıların böyle bir pakete geçme zorunluluğu olmayacağını ve aynı şekilde ücretsiz olarak Windows 10 kullanmaya devam edeceklerini de belirtelim. 2020 yılında konuyla ilgili olarak daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.



    https://windowsunited.de/microsoft-365-fuer-verbraucher-windows-10-wird-enthalten-sein/ Yorum Yaz
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    Ulan Musk 23 dk.
    Kurumsal pazarda talep görebilir.
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    PURECAUCASIANWHITE 41 dk.
    sanki orjinal office kullanıyoruz hahah
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    dede17 46 dk.
    bi sen eksiktin
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    Amd64x2 1 sa.
    distrowatch bunu beğendi
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    ilkerinanç 1 sa.
    Beklediğim hareket. Bundan sonrası bulut tabanlı işletim sistemi.
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    bkaakco 1 sa.
    Uzun süre böyle gitmeyeceği belliydi de mevcut kullanıcılardan para alınsa bir türlü alınmasa bir türlü. Karışık iş, bakalım umarım kullanıcıların lehine olur. (Pek sanmasam da...)
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