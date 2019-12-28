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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın piyasa değeri 1.3 trilyon dolara yükseldi

    Teknoloji devi Apple yeni bir rekora daha imza attı. Şirket hisse değerinin 290.82 dolara yükselmesiyle birlikte, iPhone üreticisinin piyasa değeri 1.3 trilyon doları aştı.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple'ın piyasa değeri 1.3 trilyon dolara yükseldi
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    Apple, şirket hisselerinin mesai sonrası işlemlerde 290.82 dolara ulaşmasının ardından 1.3 trilyon dolarlık piyasa değerini aştı. Bu gelişme Cupertino merkezli dev şirketin kendi rekorunu kırdığı anlamına geliyor.

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    2020'de bu rekoru kırabilir

    Apple hisselerinin önümüzdeki aylarda, özellikle de şirketin 5G bağlantı özelliğine sahip yeni bir iPhone serisi piyasaya sürmesi göz önüne alındığında, 2020 boyunca büyümeye devam etmesi bekleniyor. Finansal hizmetler ve yatırım şirketi Wedbush Securities'in genel müdürü Dan Ives, Bloomberg'e verdiği röportajda iPhone modellerine gelecek olan 5G desteğinin, önümüzdeki yıl şirket hisselerini 350 dolara çıkarabileceğini söyledi.

    Apple'ın piyasa değeri 1.3 trilyon dolara yükseldi
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    Yeni nesil iPhone modellerinin 5G destekli olması durumunda, 900 milyon iPhone kullanıcısının yaklaşık 300 milyonunun yeni bir iPhone modeli alması bekleniyor ve bu gelişmeyle birlikte de Apple'ın piyasa değerini daha da yukarılara çıkarabileceğini söyleyebiliriz. Şirketin Eylül 2020'de piyasaya sürmesi planlanan üç iPhone modeline ek olarak, ilkbaharda da daha uygun bir iPhone modelini (iPhone SE 2 olabilir) satışa sunabileceği de sızan haberler arasında.



    https://news.softpedia.com/news/apple-soars-to-1-3-trillion-market-cap-528711.shtml Yorum Yaz
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    RedManetics 1 sa. en beğenilen
    Samsungcu atasözü:Apple’ın batışı yakındır
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    esmerbuyucu 8 dk.
    Nasıl olur?!?!?!?! Apple batıyorrrrr bitiyorrrrrr
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    RedManetics 1 sa. en beğenilen
    Samsungcu atasözü:Apple’ın batışı yakındır
    Yanıtla +5
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    clb12 1 sa.
    Ekrem havalara ucmustur.
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