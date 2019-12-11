Microsoft, Windows 10 Mobile desteğini sonlandırdı

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Microsoft mobil cihazlar ve özellikle akıllı telefonlar konusunda çok başarılı olamadı. Android ve iOS'un top koşturduğu mobil işletim sistemi pazarında varlık gösteremeyen şirket Windows 10 Mobile desteğini de sonlandırdığını açıkladı.

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Şirketin yeni gözdesi Surface Duo

Şirket 10 Aralık itibarıyla Windows 10 Mobile işletim sistemi için destek sunmayacak. Bu açıklama işletim sisteminin artık güncelleme, düzeltme veya yama almayacağı anlamına geliyor. Microsoft'un, Windows 10 Mobile işletim sisteminde herhangi bir hata veya açık olması durumunda ise kullanıcıları yalnız bırakacağını söyleyebiliriz.

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Yazılım devi her ne kadar mobil işletim sistemi pazarında pek başarılı olmasa da, şirketin yeni mobil cihazlar konusunda çalışmalar yaptığı biliniyor. Birkaç ay önce Android işletim sistemine sahip katlanabilir bir akıllı telefon modeli olan Surface Duo'yu duyuran Microsoft, cihazı 2020 yılında satışa sunmayı hedefliyor.

https://www.engadget.com/2019/01/18/microsoft-windows-10-mobile-support-ending/