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    Cep İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Windows 10 Mobile desteğini sonlandırdı

    Yazılım devi Microsoft, büyük umutlarla geliştirdiği ancak beklenen başarıyı yakalayamayan Windows 10 Mobile işletim sistemini, 10 Aralık itibarıyla artık desteklemeyecek.
    1 gün
    1,9b
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    20
    Cep İşletim Sistemleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, Windows 10 Mobile desteğini sonlandırdı
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    Microsoft mobil cihazlar ve özellikle akıllı telefonlar konusunda çok başarılı olamadı. Android ve iOS'un top koşturduğu mobil işletim sistemi pazarında varlık gösteremeyen şirket Windows 10 Mobile desteğini de sonlandırdığını açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "AB, batarya teknolojisinin araştırılması için verilecek 3.2 milyar avroluk yardımı onayladı"

    Şirketin yeni gözdesi Surface Duo

    Şirket 10 Aralık itibarıyla Windows 10 Mobile işletim sistemi için destek sunmayacak. Bu açıklama işletim sisteminin artık güncelleme, düzeltme veya yama almayacağı anlamına geliyor. Microsoft'un, Windows 10 Mobile işletim sisteminde herhangi bir hata veya açık olması durumunda ise kullanıcıları yalnız bırakacağını söyleyebiliriz.

    Microsoft, Windows 10 Mobile desteğini sonlandırdı
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    Yazılım devi her ne kadar mobil işletim sistemi pazarında pek başarılı olmasa da, şirketin yeni mobil cihazlar konusunda çalışmalar yaptığı biliniyor. Birkaç ay önce Android işletim sistemine sahip katlanabilir bir akıllı telefon modeli olan Surface Duo'yu duyuran Microsoft, cihazı 2020 yılında satışa sunmayı hedefliyor.



    https://www.engadget.com/2019/01/18/microsoft-windows-10-mobile-support-ending/ Yorum Yaz
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    DraGonS 1 gün en beğenilen
    Microsoft o kadar kalleşlik yaptı ki kullanıcılarına. Öncellikle kullanıcılarını bildiğin salak yerine koydu. Nasıl mı? Kaç telefon için ne özellikteki telefonlar için sözler verdi. 512 mb ram e update verecem deyip ertesi sene vermemeler, android uygulamalar çalışabilecek deyip, preview modda android uygulamalarının çalışabilir hale gelmesini sağlayıp sonra bu özelliği geri çekmeler. Herşeyi geçtim donanımsal olarak bildirim ledi olan lumia 735 den örnek verirsem, yazılım güncellemesi ile bildirim ledini aktif edeceğiz deyip etmemesi.
    Microsoft kadar vizyonsuz ve dayatmacı bir firma görmedim mobil sektöründe.
    Microsoft pocket pc den beri mobil sektöründe aktif bir firma olmasına rağmen bu kadar hatayı üst üste yapıp, her güncellemede mobil işletim sisteminin ya bir özelliğini kıstı ya da kullanıcılar tarafından istenmeyen bir dayatma ile millet rezil rüsva etti.

    Lumia kullanıcıları bunları unutmayacak.


    İnsan lumia telefonlarının bootloader larını açar bar de android kuralım. REsmen normal bir telefon kaldı elimizde. Geçmiş olsun lumia ailesi
    Microsoft o kadar kalleşlik yaptı ki kullanıcılarına. Öncellikle kullanıcılarını bildiğin salak yerine koydu. Nasıl mı? Kaç telefon için ne özellikteki telefonl...
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    KoşanBalık 1 gün
    Ağlamıyorum,gözüme karanlık tema kaçtı :(
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    esmerbuyucu 1 gün
    Microsoft daha çok üstünde dursaydı keşke. Güzel sistemdi yani en azından stabildi bir kere.
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    WarSaw 1 sa.
    sonunda bitti demek şu kanser
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    ezicioyuncu 15 sa.
    Lumia 1520 kullanmıştım rengi, donanimi ve kamerasi beni tatmin etmisti ama gel gelelim neredeyse tüm programlar betaydı. Cogu zaman wp bildirimleri bile gelmiyordu. Sürekli güncellenen ve desteklenen bi sistem olsaydı devam ederdim o cihazdan
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    kaazto28 16 sa.
    Lumia 930 olarak hala kullanıyorum... İyi, en azından güncelleme vermeyeceklerini açıklamışlar. Telefonumu bozmasınlar da...

    2020 ile androide geçeceğim. 4 yıl lumia kullandım, güzeldi.
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    hasgesci 16 sa.
    Windows Phone pişmanlıktır. Lumia 1020 telefonum vardı, 2 senede desteği kesti, mağazadan hiçbir uygulama indiremez olduk, müşterilerini ortada bıraktı, sahip çıkmadı. Telefon kaliteli ama Whatsapp gibi uygulamalar artık çalışmıyor.
    Keşke, Android yüklenebilseydi, birkaç sene daha kullanırdım telefonu. Telefonu kamerası için almıştım, ama yanılmışım.
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    kpln04 19 sa. smart1978
    Konsolu da batırdılar
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    Mr. Jingles 19 sa.
    İyi oldu silinip gitmesine çok sevindim. MeeGo gibi bir sistemin harcanmasına sebep olan rezil ötesi bir sistemdi.
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    DH Misafiri 20 sa.
    Sorun yok, windows 10 yükledim
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    tokatli6061 20 sa.
    PC desteğide bitse keşke kurtulsak şu win 10 saçmalığından
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    hareketliperde 21 sa.
    üzülüyorum gitti bir alternatif daha
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    microsoft, windows 10 mobile ve
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