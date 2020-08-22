Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft: Windows 10’un yeni yapılarına geçiş hissedilir ölçüde hızlanacak

    Windows 10 2004’ün henüz hataları tam olarak çözülememişken yazılım devin yılın ikinci yapısına geçişe dair açıklama geldi. Yapılar arası geçiş daha akıcı hale gelecek.
    1 sa.
    758
    42
    Windows
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Microsoft: Windows 10’un yeni yapılarına geçiş hissedilir ölçüde hızlanacak
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft’un Windows 10 için yayınladığı yapı 2004 bir çok kullanıcı tarafından hataları nedeniyle eleştirilse de kullanım oranı tarafında başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Yazılım devi yılın ikinci paketinde sona yaklaşıldığı haberlerinin ardından 20H2 güncelleştirmesiyle ilgili güzel bir haber verdi.

    Enablement package

    Açıklamaya göre hali hazırda Windows 10 2004 sürümü yüklü sistemlerde 20H2 yapısı dikkate değer ölçüde hızlı yüklenecek. Enablement package adı verilen özellik üzerinden sağlanacak yeni Windows 10 yapısına geçiş, Windows 10 2004’ün aylık yamalarına önceden eklenmiş halde gelecek özelliklerin aktifleştirilmesi ve basitçe sürüm numarası değişimi şeklinde gerçekleşecek.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows Defender’ın kalıcı olarak kapatılmasını engelledi"

    Bununla birlikte 1909,1903 ve 1809 yapılarının kullanıldığı sistemler 20H2 sürümünü daha önceki yükseltmelerde olduğu gibi tam bir özellik güncelleştirmesi olarak alacak. Son olarak şu günlerde test aşamasında bulunan 20H2 güncelleştirmesinin önümüzdeki ekim-kasım aylarında dağıtılması bekleniyor.



    https://www.windowslatest.com/2020/08/21/microsoft-windows-10-20h2-update-process-will-be-remarkably-fast/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 13 dk. İnternet hızında rekor kırıldı: 178 Tbps 1 sa. LG'nin şeffaf OLED ekranları Çin metrolarında kullanılmaya başlandı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Microsoft: Windows 10’un yeni yapılarına geçiş hissedilir ölçüde hızlanacak Sonraki Huawei Mate 40 Lite özellikleri ve fiyatı sızdırıldı 2 sa. RTX 3090’ın en net görseli paylaşıldı: 3 slot kaplayacak 3 sa. AKINCI TİHA yüksek irtifa testinde 30 bin feet'i aştı 4 sa. Apple, iPhone 12 modellerinin maliyetini daha basit batarya kartı kullanarak düşürecek 4 sa. Yeni vaka sayısı yeniden 1300’ün üzerinde (22 Ağustos) 4 sa. Windows için "acil durum" güncellemesi yayınlandı 5 sa. Alkolle çalışan robot geliştirildi: RoBeetle 5 sa. Lucid Air, Tesla'yı gölgede bırakma yolunda: 1 dakikalık şarjla 32 km menzil 6 sa. Amiral gemisi gibi görünen LG K61'in kutusunu açtık 6 sa. LG Q92'nin canlı fotoğrafları ortaya çıktı 6 sa. Androidsiz ilk Huawei telefon yıl sonundan önce piyasaya sürülecek 7 sa. Audemars Piguet Code 11.59 satışa sunuldu 8 sa. Alphabet, raporlara göre TikTok’a yatırım yapmayı planlıyor 8 sa. Tarihte ilk defa fonksiyon gören insan kalbi üretildi 9 sa. Apple, uygulama içi satın alımlar için WordPress'e yaptığı baskıyı kazandı 10 sa. Yenilenmiş telefon satışına ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi 11 sa. Epic Store’un ücretsiz dağıttığı Remnant: From the Ashes, 10 milyondan fazla hesaba eklendi 12 sa. 90Hz yenileme hızına sahip ekranıyla Oppo A53 tanıtıldı! 13 sa. AMD Ryzen 5000 APU ailesi her yongada 8 adet Zen 3 çekirdeği barındıracak 14 sa. Dönebilir ekranlı Samsung The Sero TV ülkemizde satışa başladı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız