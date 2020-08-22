Microsoft: Windows 10’un yeni yapılarına geçiş hissedilir ölçüde hızlanacak

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Microsoft’un Windows 10 için yayınladığı yapı 2004 bir çok kullanıcı tarafından hataları nedeniyle eleştirilse de kullanım oranı tarafında başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Yazılım devi yılın ikinci paketinde sona yaklaşıldığı haberlerinin ardından 20H2 güncelleştirmesiyle ilgili güzel bir haber verdi.

Enablement package

Açıklamaya göre hali hazırda Windows 10 2004 sürümü yüklü sistemlerde 20H2 yapısı dikkate değer ölçüde hızlı yüklenecek. Enablement package adı verilen özellik üzerinden sağlanacak yeni Windows 10 yapısına geçiş, Windows 10 2004’ün aylık yamalarına önceden eklenmiş halde gelecek özelliklerin aktifleştirilmesi ve basitçe sürüm numarası değişimi şeklinde gerçekleşecek.

Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows Defender’ın kalıcı olarak kapatılmasını engelledi"

Bununla birlikte 1909,1903 ve 1809 yapılarının kullanıldığı sistemler 20H2 sürümünü daha önceki yükseltmelerde olduğu gibi tam bir özellik güncelleştirmesi olarak alacak. Son olarak şu günlerde test aşamasında bulunan 20H2 güncelleştirmesinin önümüzdeki ekim-kasım aylarında dağıtılması bekleniyor.

https://www.windowslatest.com/2020/08/21/microsoft-windows-10-20h2-update-process-will-be-remarkably-fast/

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