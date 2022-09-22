Steam oyun iade etme nasıl yapılır?

- Steam oyun iade etme şartları ℹ️
- Steam oyun iadesi nasıl yapılır ❓
- Steam hediye oyun iade etme 👎🏻
- Steam iade süresi ⌛️
- Steam iade iptal etme ❌
- Steam iade taleplerini görme 🧐
- Yorumlar
Steam oyun iade edilir mi? Evet. Steam’de yanlışlıkla satın aldığınız veya beğenmediğiniz bir oyunu iade etme hakkınız var. Peki, Steam oyun iadesi nasıl yapılır biliyor musunuz? Steam oyun iade etme adımları çok basit olsa da iade süresi, iade şartları gibi kafa kurcalayan birçok detay var. Bu rehber yazıda bunlardan da bahsedeceğiz. Dilerseniz, Steam iade şartları neler? konusuna açıklık getirerek başlayalım.
Steam oyun iade etme şartları ℹ️
Steam üzerinden satın aldığınız bir oyunu birkaç saat oynayıp beğenmediniz veya yanlışlıkla aldınız iade etmek istiyorsunuz. Veya başkasından aldığınız bir oyunun iadesini istiyorsunuz. Sebep ne olursa olun, Steam oyun iade etme hakkınız var. Steam, iade süresi dolmadıysa destek üzerinden oluşturacağınız iade talebinize istinaden para iadesi sağlıyor. Oyunu ilk satın alan kişinin hesabına ilgili tutar iade ediliyor. Ancak Steam’de oyun iadesi için belli kurallar var. Steam iade etme şartları (koşulları) şu şekilde:
- Oyunu satın almanızın üzerinden bir hafta geçmişse,
- Oyunu 2 saatten fazla oynamadıysanız,
- DLC satın alma işleminden sonra 14 gün geçmediyse veya 2 saat oynamadıysanız,
- Valve yapımı oyun içi satın alma işlemi için 48 saat geçmediyse (oyun içi öğe kullanılmamış, değiştirilmemiş, aktarılmamış olmalı),
- Ön sipariş ettiğinizde oyun çıkış tarihine kadar istediğiniz zamanda,
- Steam cüzdandaki parayı harcamadıysanız 48 saat içinde,
- VAC (Valve Anti-Hile Sistemi) yasağı almadıysanız,
- Oyun iade sistemini suistimal etmediyseniz, Steam iade alabilirsiniz.
Steam oyun iadesi nasıl yapılır ❓
9 adımda Steam oyun iade etme:
- Steam destek sayfasına gidin.
- Steam hesabınıza giriş yapın.
- Satın Alımlar’a (Purchases) tıklayın.
- İade talep ettiğiniz satın alma işlemini bulup tıklayın.
- İade nedeninizi seçin.
- İade talebinde bulunmak istiyorum (I’d like to request a refund) ile ilerleyin.
- Talep formunda not bölümüne kısa bir cümle yazmanız yeterli.
- İadenin Steam cüzdanınıza veya kartınıza yapılmasını talep edebilirsiniz.
- Talebi gönder’e bastığınızda Valve’dan onay e-postası gelecek.
Peki, Steam ön sipariş iade süreci nasıl? Ön siparişinizi oyun çıkmadan dilediğiniz zaman iade edebilirsiniz. Ön sipariş oyununu çıkış tarihinden 3 ay öncesinden satın aldıysanız, iadeyi ödediğiniz şekilde alamayabilirsiniz. Ancak yine de Steam cüzdanınız için kredi talep edebilirsiniz. Çıkış yapan ön siparişli oyunlarda iade talebini oyunun çıkışından itibaren 2 hafta içinde göndermeniz gerekiyor. 14 gün/2 saat kuralı ön sipariş oyunlar için de geçerli.
Steam 2 saatten fazla oynanan oyunu iade etme oluyor mu? Bu soru da çok soruluyor. Oyunu iki saatten uzun süre oynadıysanız, iade hakkınızı kaybedersiniz. Ancak, daha önce bahsettiğimiz Steam oyun iade etme adımlarını izleyerek notlar bölümünde etkileyici cümlelerle şansınızı deneyebilirsiniz.
Steam hediye oyun iade etme 👎🏻
Hediye oyun iade edilir mi? öncelikle bunu yanıtlayalım. Evet, Steam’de başkasından hediye olarak gelen oyun için iade talebinde bulunabilirsiniz. Steam hediye oyun nasıl iade edilir? adım adım görelim:
- Steam destek sayfasını açın.
- Steam hesabınıza giriş yapın.
- Oyunlar, Yazılım vs. (Games, Software, etc.) seçeneğine tıklayın.
- Hediye edilen oyunu listeden seçin.
- Hediyeyi neden istemediğinizi belirtin.
- İade talebinde bulunmak istiyorum (I’d like to request a refund) seçeneğini seçin.
- “Bu hediyenin asıl alıcısının iade talebinde bulunmasına izin ver” kutucuğunu işaretleyin.
Steam iade süresi ⌛️
Steam’de oyun iade etme talebinde bulundunuz ve para iadesi almayı hak kazandınız. Bir iade talebi gönderdiğinizde, Steam destek ekibinden iadenin onaylandığının bir işareti olan bir e-posta alırsınız. Asıl soru şu; Steam oyun iade kaç gün sürer, para iadesi ne zaman gelir? Ödeme yönteminden bağımsız olarak, 7 iş günü içinde onaylanan iadenin hesabınızda görünmesi gerek. PayPal gibi uluslararası bir ödeme yöntemiyle oyunu satın aldıysanız, para iadesi 7 günden uzun sürebilir. 7 gün sonra hala hesabınıza iade tutarı yatmadıysa, doğrudan bankanızla iletişime geçin. Steam oyun iade etme süresi hakkında da kafanızda soru işareti kalmadığını düşünüyoruz.
Steam iade iptal etme ❌
Steam’den satın aldığınız oyunu iade etmekten vazgeçtiyseniz, iade talebiniz incelenmeden işlemi iptal edebilirsiniz. Steam iade iptal etme adımları çok basit. Tek yapmanız gereken; Steam Destek üzerinden oyunu aratıp seçin ve ardından “iade talebini iptal et” bağlantısına tıklayın. Steam iade talebi nasıl iptal edilir de çok soruluyordu, yanıtlamış olduk.
Steam iade taleplerini görme 🧐
- Steam destek sayfasını açın.
- Aşağı inin, "Steam yardım taleplerimi göster" seçeneğine tıklayın.
- İade talebi oluşturduğunuz oyun/oyunlar listelenecektir.
- Üzerine tıklayarak detayları görüntüleyebilirsiniz.
Steam’de oyun iade etme prosedürleri bu şekilde. Steam, oyunu neden iade ettiğinizle ilgilenmez; Evet, iade talep ederken bir neden belirtirsiniz ancak Steam için asıl önemli olan iade süresidir. Steam iade süresi içinde kaldığınız sürece para iadesi isteyebilirsiniz. Ön sipariş oyunlar, oyun içi satın alımlar da dahil. Ödeme seçeneğiniz ne olursa olsun kesinlikle para iadesi alırsınız. Steam oyun iade nasıl yapılır? merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
lexus çakması