Steam oyun iade etme nasıl yapılır?

Steam oyun iade edilir mi? Evet. Steam’de yanlışlıkla satın aldığınız veya beğenmediğiniz bir oyunu iade etme hakkınız var. Peki, Steam oyun iadesi nasıl yapılır biliyor musunuz? Steam oyun iade etme adımları çok basit olsa da iade süresi, iade şartları gibi kafa kurcalayan birçok detay var. Bu rehber yazıda bunlardan da bahsedeceğiz. Dilerseniz, Steam iade şartları neler? konusuna açıklık getirerek başlayalım.

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Steam üzerinden satın aldığınız bir oyunu birkaç saat oynayıp beğenmediniz veya yanlışlıkla aldınız iade etmek istiyorsunuz. Veya başkasından aldığınız bir oyunun iadesini istiyorsunuz. Sebep ne olursa olun, Steam oyun iade etme hakkınız var. Steam, iade süresi dolmadıysa destek üzerinden oluşturacağınız iade talebinize istinaden para iadesi sağlıyor. Oyunu ilk satın alan kişinin hesabına ilgili tutar iade ediliyor. Ancak Steam’de oyun iadesi için belli kurallar var. Steam iade etme şartları (koşulları) şu şekilde:

Steam oyun iadesi nasıl yapılır ❓

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9 adımda Steam oyun iade etme:

Steam destek sayfasına gidin. Steam hesabınıza giriş yapın. Satın Alımlar’a (Purchases) tıklayın. İade talep ettiğiniz satın alma işlemini bulup tıklayın. İade nedeninizi seçin. İade talebinde bulunmak istiyorum (I’d like to request a refund) ile ilerleyin. Talep formunda not bölümüne kısa bir cümle yazmanız yeterli. İadenin Steam cüzdanınıza veya kartınıza yapılmasını talep edebilirsiniz. Talebi gönder’e bastığınızda Valve’dan onay e-postası gelecek.

Peki, Steam ön sipariş iade süreci nasıl? Ön siparişinizi oyun çıkmadan dilediğiniz zaman iade edebilirsiniz. Ön sipariş oyununu çıkış tarihinden 3 ay öncesinden satın aldıysanız, iadeyi ödediğiniz şekilde alamayabilirsiniz. Ancak yine de Steam cüzdanınız için kredi talep edebilirsiniz. Çıkış yapan ön siparişli oyunlarda iade talebini oyunun çıkışından itibaren 2 hafta içinde göndermeniz gerekiyor. 14 gün/2 saat kuralı ön sipariş oyunlar için de geçerli.

Steam 2 saatten fazla oynanan oyunu iade etme oluyor mu? Bu soru da çok soruluyor. Oyunu iki saatten uzun süre oynadıysanız, iade hakkınızı kaybedersiniz. Ancak, daha önce bahsettiğimiz Steam oyun iade etme adımlarını izleyerek notlar bölümünde etkileyici cümlelerle şansınızı deneyebilirsiniz.