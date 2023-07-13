Microsoft, Windows 11'de 3D emojileri test etmeye başladı

Yakında kullanıma sunulacak
Yeni emojiler, 2022'nin başlarında Microsoft Teams'te tanıtılanlara çok benziyor. Gradyan nedeniyle, şu anda Windows 11'de kullanılan emojilerden daha hacimli görünüyorlar. Yeni emojilerin Windows 11'de kullanılabilir hale gelmesiyle birlikte bazı uygulama ve tarayıcılarda da kullanılabilir hale geleceği belirtiliyor. Ancak kesin liste henüz belirtilmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)