Tam Boyutta Gör Microsoft ilk olarak 2021 yılında, Windows'taki düz ve modası geçmiş emojilerin yerini alması beklenen 3D emojileri göstermişti. Şirket yeni emojileri kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Zira, Windows Insider Preview Build'de (25905) 3D emojiler ortaya çıktı.

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Yakında kullanıma sunulacak

Yeni emojiler, 2022'nin başlarında Microsoft Teams'te tanıtılanlara çok benziyor. Gradyan nedeniyle, şu anda Windows 11'de kullanılan emojilerden daha hacimli görünüyorlar. Yeni emojilerin Windows 11'de kullanılabilir hale gelmesiyle birlikte bazı uygulama ve tarayıcılarda da kullanılabilir hale geleceği belirtiliyor. Ancak kesin liste henüz belirtilmedi.

Tam Boyutta Gör Yeni emoji tasarımını şimdilik sadece Windows Insider programı üyeleri deneyebiliyor. Muhtemelen, bu emojiler gelecekteki Moments güncellemelerinden birinde sistemin kararlı sürümüne eklenecek. Zira Microsoft henüz yeni emojilerin ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir tarih vermiş değil.

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Microsoft, Windows 11'de 3D emojileri test etmeye başladı