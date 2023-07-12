Uzmanlar uyardı: 2025 yılında internet kıyameti yaşanabilir

İnternet sona erebilir
Bu durum dünyanın dört bir yanındaki bilgisayarlarda ciddi bozulmalara ve hatta elektrik kesintilerine neden olabilir. Uzmanlar, güneş döngüsünün sona ermesinin ardından güçlü bir manyetik fırtınanın Dünya'yı vuracağını ve alıştığımız şekliyle internetin sona erebileceğini belirtiyorlar.
NASA ise internetin sonunun 2025 yılındaki bir güneş fırtınasından kaynaklanma olasılığı hakkında henüz bir yorum yapmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)