    Microsoft, Windows 11’e entegre internet hız testi getiriyor

    Windows 11, görev çubuğundan erişilebilen entegre internet hız testi aracı ile güncelleniyor. Kullanıcılar, Ethernet, Wi-Fi veya mobil veri hızını hızlıca ölçebilecek

    Microsoft, Windows 11’e entegre internet hız testi getiriyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için görev çubuğuna entegre edilmiş yeni bir internet hız testi aracı üzerinde çalışıyor. Şirket, bu özelliği Windows 11 Insider kullanıcıları için Release Preview kanalı üzerinden sunmaya başladı. Yeni araç sayesinde kullanıcılar, sistem tepsisindeki ağ simgesine sağ tıklayarak hız testi seçeneğine erişebilecek ancak bu özellik yine de tarayıcıda çalışacak.

    Hız testiyle birlikte yeni özellikler de geliyor

    Microsoft, Windows 11’e entegre internet hız testi getiriyor Tam Boyutta Gör
    Bu araçla kullanıcılar, internet bağlantılarının hızını Ethernet, Wi-Fi veya mobil veri üzerinden hızlıca ölçebilecek. Microsoft, bu özelliği ilk olarak geçen yıl test etmeye başlamıştı. Böylece üçüncü taraf web sitelerine yönelmeden bağlantı performansını anında kontrol etmek mümkün hale geliyor.

    Windows 11’in son Release Preview sürümleri olan 24H2 (Build 26100) ve 25H2 (Build 26200), yalnızca hız testiyle sınırlı kalmayarak görev çubuğu ve sistem davranışında önemli yenilikler sunuyor. Örneğin, birden fazla açık penceresi olan uygulamalarda artık tüm örnekler aynı anda taşma alanına gitmiyor. Sadece görev çubuğundaki alanı aşan pencereler taşma alanına aktarılacak.

    Bunun yanında güncelleme, yerel Sysmon desteği, kamera pan ve tilt kontrolü, Başlat menüsü düzenlemelerinde iyileştirmeler ve Dosya Gezgini ile sistem bileşenlerinde çeşitli düzeltmeler de içeriyor. Windows 11 kullanıcıları ayrıca yeni emoji setleri, tam sayfa Widget ayar menüsü ve WEBP formatındaki görselleri masaüstü arka planı olarak ayarlama gibi yeniliklere de kavuşacak.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    vay be gayet iyi

