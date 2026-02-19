Microsoft, Windows 11’e entegre internet hız testi getiriyor

Hız testiyle birlikte yeni özellikler de geliyor
Windows 11’in son Release Preview sürümleri olan 24H2 (Build 26100) ve 25H2 (Build 26200), yalnızca hız testiyle sınırlı kalmayarak görev çubuğu ve sistem davranışında önemli yenilikler sunuyor. Örneğin, birden fazla açık penceresi olan uygulamalarda artık tüm örnekler aynı anda taşma alanına gitmiyor. Sadece görev çubuğundaki alanı aşan pencereler taşma alanına aktarılacak.
Bunun yanında güncelleme, yerel Sysmon desteği, kamera pan ve tilt kontrolü, Başlat menüsü düzenlemelerinde iyileştirmeler ve Dosya Gezgini ile sistem bileşenlerinde çeşitli düzeltmeler de içeriyor. Windows 11 kullanıcıları ayrıca yeni emoji setleri, tam sayfa Widget ayar menüsü ve WEBP formatındaki görselleri masaüstü arka planı olarak ayarlama gibi yeniliklere de kavuşacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
vay be gayet iyi