Tam Boyutta Gör Microsoft, Nisan 2026 Salı yaması güncellemeleri KB5083769 ve KB5082052'nin ardından kullanıcıların yeni Uzak Masaüstü (RDP) sorunları bildirmesiyle Windows 11'de bir kez daha güncelleme sonrası sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bu sorun, şirketin aynı güncelleme döngüsünden kaynaklanan BitLocker ile ilgili devam eden hataları gidermesinden kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

Microsoft, Windows 11’e yakın zamanda yeni Uzak Masaüstü güvenlik önlemleri getirdi. Bunlar, RDP dosyalarını kötüye kullanabilen güvenlik açığına (CVE-2026-26151) karşı koruma sağlamak içindi. Ancak KB5083769 güncellemesi, Uzak Masaüstü'nü açarken bazı sorunlara neden olan bir hata içeriyor.

Microsoft, 13 Nisan 2026'da yayınlanan Windows güvenlik güncellemesini (KB5083769) yükledikten sonra, Uzak Masaüstü (RDP) dosyalarını açarken gösterilen uyarı mesajının bazı durumlarda doğru şekilde görüntülenmemesi sorununu doğruladı. Bu sorun, farklı ekran ölçeklendirme ayarlarına sahip birden fazla monitör kullanıldığında (örneğin, bir monitör %100’e diğeri %125'e ayarlanmışsa) ortaya çıkıyor. Uyarı penceresinde üst üste binen yazılar veya kısmen gizlenmiş düğmelerle karşılaşılıyor; bu da mesajın okunmasını veya işlem yapılmasını zorlaştırıyor.

Microsoft'tan geçici çözüm önerisi

Microsoft, sorunu araştırdığını, gelecekteki bir güncellemede düzeltme yayınlayacağını söylüyor. Şirket, geçici çözüm olarak tüm monitörlerde aynı ekran ölçeklendirme ayarının yapılmasını öneriyor.

Windows 11'in son güncellemeleri uzak masaüstü sorununa yol açtı!

