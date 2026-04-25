    Windows Update değişiyor: Zorunlu güncelleme devri bitiyor

    Windows'un en büyük şikayetlerinden biri olan zorunlu güncellemeler, nihayet değişiyor. Microsoft, Windows 11 için geliştirdiği yeni güncelleme sistemiyle kullanıcı kontrolünü artıracak.

    Microsoft, uzun süredir eleştirilen Windows Update deneyimini daha kullanıcı dostu hale getirmek için önemli değişiklikler duyurdu. Yeni sistemle birlikte kullanıcılar artık güncellemeleri ne zaman ve nasıl yükleyeceklerine çok daha fazla kendileri karar verebilecek. Öne çıkan yeniliklerden biri, kurulum sırasında güncellemeleri tamamen atlayabilme seçeneği.

    Windows Update daha esnek hale geliyor

    Yeni özellik sayesinde kullanıcılar cihazı ilk açtıklarında doğrudan masaüstüne geçebilecek. Elbette bu durumda en güncel özellikler ve güvenlik yamaları anında yüklenmemiş olacak, ancak hız ve kontrol avantajı sağlanacak. Bunun yanında güncellemeleri duraklatma sistemi de ciddi şekilde geliştiriliyor.

    Yeni takvim tabanlı yapı sayesinde kullanıcılar belirli bir günü "güncelleme günü" olarak seçebilecek. Üstelik 35 güne kadar erteleme yapılabilirken, bu süreyi yeniden uzatmak da mümkün olacak. Microsoft ayrıca en çok eleştirilen konulardan biri olan zorunlu yeniden başlatma meselesine de çözüm getiriyor.

    Artık kapatma ve yeniden başlatma seçenekleri, güncelleme işlemlerinden bağımsız olacak. Yani bilgisayarı kapatmak istediğinizde sistem sizi güncelleme yapmaya zorlamayacak. Son olarak güncellemeler daha şeffaf hale getiriliyor. Kullanıcılar bir güncellemenin ekran, ses ya da batarya gibi hangi alanları etkilediğini açıkça görebilecek. Ayrıca sürücü ve sistem bileşenleri tek pakette sunularak gereksiz yeniden başlatmaların da önüne geçilecek.

    Tüm bu yenilikler şu an test aşamasında ve ilk olarak Insider kullanıcılarına sunuluyor. Ancak gelen geri bildirimler doğrultusunda yakın dönemde tüm Windows 11 kullanıcılarına yayılması bekleniyor.

