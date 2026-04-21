    Microsoft, Windows 11 görev çubuğunu üçüncü taraf yapay zeka ajanlarına açıyor

    Microsoft, Windows 11’de yapay zeka ajanlarını görev çubuğuna getiriyor. Buna göre kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamalar dahil olmak üzere yapay zeka ajanlarını görev çubuğundan çalıştırabilecek.

    Microsoft, Windows 11’de “ajan tabanlı” bir deneyimden vazgeçmediğini ve yapay zeka ajanlarını görev çubuğuna getirmeye devam ettiğini açıkladı. Buna göre kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamalar dahil olmak üzere farklı yapay zeka ajanlarını doğrudan görev çubuğundan çalıştırabilecek. Ancak bu özellik isteğe bağlı olacak ve varsayılan olarak açık gelmeyecek. Şirket daha önce Windows 11’de Copilot kullanımını azaltacağını ve yapay zekayı en anlamlı olduğu yerlere entegre edeceğini belirtmişti. 

    17 Nisan 2026’da yayınlanan Windows 11 Build 26200.8313 (Release Preview) sürümü, daha hızlı Dosya Gezgini gibi birçok iyileştirme sunarken, görev çubuğuna entegre edilecek ajan desteğinin de ilk sinyallerini verdi. Bu yeni yapı, üçüncü taraf ajanlara da destek sağlayacak bir görev çubuğu deneyimini içeriyor.

    Görev çubuğunda yapay zeka ajanları nasıl çalışacak?

    Yapay zeka ajanları, kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan planlama, araştırma, analiz ve görev yürütme gibi işlemleri kendi başına gerçekleştirebilen sistemler olarak tanımlanıyor. Microsoft bu entegrasyonu hayata geçirdiğinde, örneğin Microsoft 365 Researcher gibi bir ajanı doğrudan görev çubuğundan başlatabileceksiniz.

    Başlamak için görev çubuğundaki Microsoft 365 Copilot simgesinin üzerine gelmeniz yeterli olacak. Buradan ajanın ilerlemesini takip edebilir veya kontrol edebilirsiniz.

    Microsoft 365 Researcher, çok adımlı araştırma görevlerini yerine getirebiliyor. ChatGPT veya Google Gemini’nin “Deep Research” özelliklerine benzer şekilde çalışan bu sistem, aynı zamanda OneDrive ya da Microsoft 365 hesabınızdaki dosyalara da erişebiliyor. Böylece daha kapsamlı raporlar hazırlayabiliyor ve tüm bu süreç görev çubuğu üzerinden yürütülebiliyor. Ancak bu özelliği kullanabilmek için Microsoft 365 Copilot uygulamasına ve aktif bir Microsoft 365 aboneliğine sahip olmanız gerekiyor.

    Şu an için görev çubuğu ajanlarını destekleyen tek uygulama Microsoft 365 olsa da, Microsoft geliştiricilerin Windows Agent API üzerinden kendi ajanlarını sisteme entegre etmesini bekliyor.

    Windows 11 görev çubuğuna gelmesi planlanan bir diğer yenilik ise isteğe bağlı “Ask Copilot” arama deneyimi. Bu özellik aktif olduğunda, “@” işaretiyle sisteminizdeki ajanları etiketleyerek doğrudan çağırabileceksiniz. “@” yazdığınızda bilgisayarınızdaki tüm uygun ajanlar listelenecek ve istediğinizi seçebileceksiniz.

    Bu sistem, Model Context Protocol (MCP) adı verilen bir altyapı ile çalışıyor. MCP sayesinde yapay zeka modelleri ve ajanlar, işletim sistemi dahil olmak üzere uygulamalar ve dosyalarla bağlantı kurabiliyor. Geliştiriciler, kendi ajanlarını bu sisteme entegre ederek Windows 11 görev çubuğuna dahil edebilecek. Henüz Anthropic veya OpenAI gibi şirketlerin bu sisteme destek verip vermeyeceği net değil.

    Görev çubuğundaki ajanlar tamamen isteğe bağlı olacak. Kullanıcılar Copilot veya benzeri araçları kullanmaya zorlanmayacak ve sistem bu konuda rahatsız edici bildirimler göstermeyecek.

    Microsoft’un açıklamasına göre şirket, Copilot’un Windows genelinde nasıl ve nerede kullanılacağı konusunda daha dikkatli olacak ve gereksiz görülen entegrasyonları kaldıracak. Örneğin Snipping Tool, Fotoğraflar, Widget’lar ve Not Defteri gibi uygulamalarda Copilot entegrasyonu azaltılıyor. Bu da aslında yapay zekanın tamamen kaldırılmadığını, sadece daha mantıklı kullanım alanlarına odaklanıldığını gösteriyor.

    Nitekim Microsoft, Snipping Tool’daki Copilot butonunu kaldırmaya başladı ve Not Defteri’nde Copilot’u “Writing Tools” olarak yeniden adlandırdı. Önümüzdeki dönemde benzer değişikliklerin artması bekleniyor.

