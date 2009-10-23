Microsoft'dan Netbook kullanıcıları için USB'den yüklenebilir Windows 7

Haber Editörü
Vista'nın ardından kullanıcıların merakla beklediği Windows 7'i 22 Ekim'de bütün dünyada satışa sunan Microsoft, yeni işletim sisteminin netbook ve optik okuyucusu bulunmayan ultra portatif bilgisayar kullanıcılarına yönelik olarak yüklenebilir versiyonunu Microsoft Store'dan satışa sundu.
Windows 7 for Netbook, optik sürücüsü olmayan bilgisayarları işletim sistemlerini USB bellek aracılığıyla (USB bootable) yükseltme imkanı veriyor. Microsoft'un çevrimiçi mağazasında diğer versiyonlarla aynı ücretten satışa sunulan yüklenebilir Windows 7 hakkında ayrıntılı bilgi almak için burayı tıklayınız.
http://store.microsoft.com/win7netbooks Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Anakartında USB'den boot özelliği varsa neden olmasın.
Usb bellek ile yükseltme olanağı var. Yani içide setup'a basarak kurabilirsin ama boot edemezsin. Her bilgisayar usb den boot edilemiyor malesef.
Format atmak isteyen bir kullanıcı elinde boot dvd olmadığı için ne yapacak ozaman :) Optik medya herzaman için en garanti çözüm.
yoo kurarsın tabikide şart değil..