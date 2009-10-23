Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'dan Netbook kullanıcıları için USB'den yüklenebilir Windows 7

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17b
1
12
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft'dan Netbook kullanıcıları için USB'den yüklenebilir Windows 7
Tam Boyutta Gör

Vista'nın ardından kullanıcıların merakla beklediği Windows 7'i 22 Ekim'de bütün dünyada satışa sunan Microsoft, yeni işletim sisteminin netbook ve optik okuyucusu bulunmayan ultra portatif bilgisayar kullanıcılarına yönelik olarak yüklenebilir versiyonunu Microsoft Store'dan satışa sundu.

Windows 7 for Netbook, optik sürücüsü olmayan bilgisayarları işletim sistemlerini USB bellek aracılığıyla (USB bootable) yükseltme imkanı veriyor. Microsoft'un çevrimiçi mağazasında diğer versiyonlarla aynı ücretten satışa sunulan yüklenebilir Windows 7 hakkında ayrıntılı bilgi almak için burayı tıklayınız.


http://store.microsoft.com/win7netbooks Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sagopakey78 10 yıl
netbook sahipleri için büyük kolaylık olacaktır. aslında usb bellekleri windows 7 kurulumu yapabilecek şekilde hazırlamak mümkün ama herkez uğraşmak istemeyebilir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Netbook bile olsa arada bir yedek almak için harici DVD yazıcı almak şarttır bana göre.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SaatliBomba 10 yıl
haber için saol
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mhtbodur 10 yıl
Netbook olması şartmı masaüstüne kuramazmıyız.
Anakartında USB'den boot özelliği varsa neden olmasın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hunter87 10 yıl
Sadece netbook versiyonu değil hepsi optik medaynın dışında bu şekildede sunulmalıydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-HKN- 10 yıl
usb den win7 kurumu için tıkla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yazılımcı Online 10 yıl

hunter87

Sadece netbook versiyonu değil hepsi optik medaynın dışında bu şekildede sunulmalıydı.



Usb bellek ile yükseltme olanağı var. Yani içide setup'a basarak kurabilirsin ama boot edemezsin. Her bilgisayar usb den boot edilemiyor malesef.

Format atmak isteyen bir kullanıcı elinde boot dvd olmadığı için ne yapacak ozaman :) Optik medya herzaman için en garanti çözüm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
resler 10 yıl
Netbook olması şartmı masaüstüne kuramazmıyız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THEKNIGHT 10 yıl

resler

Netbook olması şartmı masaüstüne kuramazmıyız.

yoo kurarsın tabikide şart değil..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16997 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
windows xp, windows 7 ve
3 etiket daha Netbook microsoft Windows
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl DisplayPort'lu LED LCD Lenovo L2440x video inceleme 10 yıl Brütal Legend İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim