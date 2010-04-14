Microsoft'tan sade ve ergonomik tasarımlı klavye: Microsoft Arc beyaz

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Yazılım devi Microsoft, Arc adını verdiği klavyenin beyaz versiyonunu satışa sundu. Daha önce sadece siyah renkte üretilen ergonomik klavye oldukça şık ve sade bir tasarıma sahip. Taşınabilir yapıda olan kablosuz klavye 2.4 GHz frekansa sahip ve nano USB alıcıyla bilgisayara bağlanıyor.Arc'a ait olan küçük USB alıcısı kullanılmadığı zamanlarda klavyenin altında mıktanıslı yapısıyla yerleştirilebiliyor. Windows 7, Vista ve XP'nin bütün versiyonlarıyla uyumlu olan Microsoft Arc, 59$ fiyat etiketiyle ön siparişe sunuldu

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