Microsoft'tan sade ve ergonomik tasarımlı klavye: Microsoft Arc beyaz

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Yazılım devi Microsoft, Arc adını verdiği klavyenin beyaz versiyonunu satışa sundu. Daha önce sadece siyah renkte üretilen ergonomik klavye oldukça şık ve sade bir tasarıma sahip. Taşınabilir yapıda olan kablosuz klavye 2.4 GHz frekansa sahip ve nano USB alıcıyla bilgisayara bağlanıyor.Arc'a ait olan küçük USB alıcısı kullanılmadığı zamanlarda klavyenin altında mıktanıslı yapısıyla yerleştirilebiliyor. Windows 7, Vista ve XP'nin bütün versiyonlarıyla uyumlu olan Microsoft Arc, 59$ fiyat etiketiyle ön siparişe sunuldu
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Buda 2.4 Ghz olduğuna göre çekim mesafesi ve stabilitesi bakımından oldukça iyi bir model olduğu kesin. Birde deneyen var mı bunu nasıl çok farklı olmayacağını ve rahat yazılabileceğini tahmin ediyorum görünüşünden öyle mi acaba ?
elbette güzel olurdu,belki bir sonraki modele uygularlar