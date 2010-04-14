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Microsoft'tan sade ve ergonomik tasarımlı klavye: Microsoft Arc beyaz

Microsoft, sade ve ergonomik tasarımlı kablosuz klavyesi Arc'ın beyaz modelini duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Microsoft'tan sade ve ergonomik tasarımlı klavye: Microsoft Arc beyaz
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Yazılım devi Microsoft, Arc adını verdiği klavyenin beyaz versiyonunu satışa sundu. Daha önce sadece siyah renkte üretilen ergonomik klavye oldukça şık ve sade bir tasarıma sahip. Taşınabilir yapıda olan kablosuz klavye 2.4 GHz frekansa sahip ve nano USB alıcıyla bilgisayara bağlanıyor.Arc'a ait olan küçük USB alıcısı kullanılmadığı zamanlarda klavyenin altında mıktanıslı yapısıyla yerleştirilebiliyor. Windows 7, Vista ve XP'nin bütün versiyonlarıyla uyumlu olan Microsoft Arc, 59$ fiyat etiketiyle ön siparişe sunuldu

 

Microsoft'tan sade ve ergonomik tasarımlı klavye: Microsoft Arc beyaz
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Microsoft'tan sade ve ergonomik tasarımlı klavye: Microsoft Arc beyaz
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EddyCue 8 yıl
türkiyede satışı yok ya ama cidden tasarımı çok iyi klavyenin. büyük ihtimal amazon'dan filan sipariş verip getirteceğim.
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DH Misafiri 9 yıl
nereden alınabilirki beyaz takıntım var hiç bi yerde bulamıyorum,intte arattım ama satan yok..
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ardabay 9 yıl
Bende araştırdım ama şuanda Türkiye'de satışı yok anladığım kadarıyla.
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DH Misafiri 9 yıl
fevkalade bir ürün
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HaeshinBlue 9 yıl
beyaz klavyeler cok guzel duruyor ama kir olayını merak edıyorum
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escape0121 9 yıl
cok şık ve sadece bir model
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alperen_69 9 yıl
ya bu saatten sonra kesinlikle beyaz klavye almam kir çok kötü belli oluyor
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Mertcan. 9 yıl
Microsoft artık zaten sadece windows ve benzer yazılımlarıyla değil , çevre birimleri ve mobil ürünleriyle de dikkat çekmek istiyor belli ki.Yeni cep telefonları da başarılı denilebilir , Arc klavyesi zaten vardı , kullanma fırsatım olmadı ama çok kullanışlıdır diye tahmin ediyorum.
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gun 9 yıl
Microsoft gerçekten şu fare ve klavye pazarında iddialı bir firma. Nedendir bilinmez ama hem güzel hemde ucuz ürünleri oluyor.
Buda 2.4 Ghz olduğuna göre çekim mesafesi ve stabilitesi bakımından oldukça iyi bir model olduğu kesin. Birde deneyen var mı bunu nasıl çok farklı olmayacağını ve rahat yazılabileceğini tahmin ediyorum görünüşünden öyle mi acaba ?
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DavutGENC 9 yıl
su klavye nin tusları çalıştıgında led lendirile bilirdi
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TELESCOPE 9 yıl

DavutGENC

su klavye nin tusları çalıştıgında led lendirile bilirdi


elbette güzel olurdu,belki bir sonraki modele uygularlar
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Father Torque 9 yıl
Tasarımı güzelmiş. Nedendir beyaz renkli sade klavyeler oldukça ilgi çekici oluyor.
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einhander 9 yıl
çok şık duruyor gerçekten
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