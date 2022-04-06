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    Anlık Bildirim

    MicroStrategy satın alım yaptı Bitcoin yine düştü

    Bitcoin rezervlerini sürekli arttıran ancak karşılığında piyasayı alt üst eden MicroStrategy bu kez iştiraki ile Bitcoin satın aldı ancak yine piyasada düşüş yaşandı. 
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    MicroStrategy
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    Kripto para dünyasının en fazla Bitcoin bulunduran kurumsalı olma yolunda adım adım ilerleyen MicroStrategy geçtiğimiz haftalarda da Bitcoin satın aldı. Piyasaya bu habere düşüşle tepki verdi. 

    MicroStrategy’den yeni Bitcoin alımı

    MicroStrategy bu kez doğrudan satın alım yapmadı. Geçtiğimiz günlerde 200 milyon dolarlık kredi arayışında olduğunu duyuran iştiraki MacroStrategy, kredi işlemlerini tamamladıktan sonra 4197 adet Bitcoin satın aldı. 

    Satın alım 15 Şubat ve 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ortalama fiyat ise 45714$ oldu. MicroStrategy’nin toplamda elinde tuttuğu Bitcoin sayısı 129218 olurken 30700$ ortalama fiyat ile 3.97 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

    Haberin duyulması ile birlikte gelenek olduğu üzere Bitcoin fiyatı yine kırılganlığa girdi. 47 bin dolar seviyelerini zorlaması sonrasında 44500$ seviyelerine kadar indi. Şu sıralarda yeniden 45000$ üzerinde tutunmaya çalışıyor. 
     

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    C
    Ceydaglc05 4 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 6 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 6 gün önce

    direk 10k

    LooF 6 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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