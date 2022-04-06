MicroStrategy satın alım yaptı Bitcoin yine düştü

Tam Boyutta Gör

Kripto para dünyasının en fazla Bitcoin bulunduran kurumsalı olma yolunda adım adım ilerleyen MicroStrategy geçtiğimiz haftalarda da Bitcoin satın aldı. Piyasaya bu habere düşüşle tepki verdi.

MicroStrategy’den yeni Bitcoin alımı

MicroStrategy bu kez doğrudan satın alım yapmadı. Geçtiğimiz günlerde 200 milyon dolarlık kredi arayışında olduğunu duyuran iştiraki MacroStrategy, kredi işlemlerini tamamladıktan sonra 4197 adet Bitcoin satın aldı.

Inverse Finance manipüle edildi 2 gün önce eklendi

Satın alım 15 Şubat ve 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ortalama fiyat ise 45714$ oldu. MicroStrategy’nin toplamda elinde tuttuğu Bitcoin sayısı 129218 olurken 30700$ ortalama fiyat ile 3.97 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Haberin duyulması ile birlikte gelenek olduğu üzere Bitcoin fiyatı yine kırılganlığa girdi. 47 bin dolar seviyelerini zorlaması sonrasında 44500$ seviyelerine kadar indi. Şu sıralarda yeniden 45000$ üzerinde tutunmaya çalışıyor.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.