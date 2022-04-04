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    Yine bir kripto para platformuna siber saldırı oldu

    Inverse Finance adlı borç verme platformu manipülasyon saldırısına uğrayarak 15 milyon dolara yakın meblağ kaybetti. Kripto para yatırımcıları da mağdur oldu.   
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    Inverse Finance
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    İnternet dünyasında yaşanan siber saldırıların toplamından belki de daha fazlası kripto para dünyasında yaşanıyor. Tek seferde siber saldırganlar yüz milyonlarca dolar birikimi çalabiliyor. Artık her hafta bir siber saldırı yaşanmaya başladı. 

    Inverse Finance saldırıya uğradı

    Coinbase gibi önemli borsalarda listeli olan Inverse Finance, borç verme ve borç alma üzerine kurulu bir Ethereum çözümü. Hafta sonunda saldırganlar sisteme 901 Ethereum yatırdı ve bir açığı kullanarak INV kripto parasını manipüle etti. 

    Kısa sürede 600$ seviyesine yaklaşan INV ile YFI, WBTC ve platformun DOLA kripto parasını satın alan saldırganlar bunları UNISWAP gibi DEX borsalara çekerek sattı. Elde ettiği 4200 civarında Ethereum’u ise Tornado Cash üzerinde akladı. 

    14.1 milyon dolarlık bir zarara sebep olan saldırı sonrasında platformdaki tüm işlemler durduruldu. Ekip mağdur olan her yatırımcıya geri ödeme yapacaklarını duyurdu. Haber ile birlikte 280$ altına sarkan INV de 320$ seviyelerine geri toparladı.
     

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    C
    Ceydaglc05 2 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 4 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 4 gün önce

    direk 10k

    LooF 4 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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