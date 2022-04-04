Yine bir kripto para platformuna siber saldırı oldu

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İnternet dünyasında yaşanan siber saldırıların toplamından belki de daha fazlası kripto para dünyasında yaşanıyor. Tek seferde siber saldırganlar yüz milyonlarca dolar birikimi çalabiliyor. Artık her hafta bir siber saldırı yaşanmaya başladı.

Inverse Finance saldırıya uğradı

Coinbase gibi önemli borsalarda listeli olan Inverse Finance, borç verme ve borç alma üzerine kurulu bir Ethereum çözümü. Hafta sonunda saldırganlar sisteme 901 Ethereum yatırdı ve bir açığı kullanarak INV kripto parasını manipüle etti.

Axie Infinity ekosisteminde siber saldırı 5 gün önce eklendi

Kısa sürede 600$ seviyesine yaklaşan INV ile YFI, WBTC ve platformun DOLA kripto parasını satın alan saldırganlar bunları UNISWAP gibi DEX borsalara çekerek sattı. Elde ettiği 4200 civarında Ethereum’u ise Tornado Cash üzerinde akladı.

14.1 milyon dolarlık bir zarara sebep olan saldırı sonrasında platformdaki tüm işlemler durduruldu. Ekip mağdur olan her yatırımcıya geri ödeme yapacaklarını duyurdu. Haber ile birlikte 280$ altına sarkan INV de 320$ seviyelerine geri toparladı.



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