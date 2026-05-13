Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SEGA'da bir dönemin sonu: Super Game projesi iptal edildi

    Sega’nın oyunculara dinamik bir içerik ve hizmet paketi sunmayı amaçladığı Super Game abonelik projesi iptal edildi. Firma bunun yerine yeni projelere odaklanacak.

    Sega Super Game Tam Boyutta Gör
    Bugün oyun dünyasında servisler ve içerik hizmetleri çok önemli bir yer tutuyor. Nintendo Online, Xbox Game Pass ve PS Plus hizmetleri önemli gelir kapısına dönüştü. Sega da bir süredir benzer bir çalışma içerisindeydi.

    Sega Super Game nedir?

    Oyun dünyasında devrim yapacağı sloganıyla yola çıkan Sega Super Game, sürekli kendisini geliştiren ve oyuncu deneyimini dinamik tutmayı hedefleyen bir projeydi. İlk Super Game oyunu için 100 milyar yen bütçe ayıran Sega, 2030 yılına kadar önemli bir katalog oluşturmayı hedefliyordu.

    Ne var ki 2026 mali yılı raporunda firmanın Super Game konseptini tamamen sonlandırdığı ortaya çıktı. Bunun sebebi ise mevcut iş dinamiklerinin oluşturduğu yük ve her yıl milyonlarca satış yapacak oyunların geliştirilmesi zorunluluğu. Bu nedenle firma Super Game projesine kaynak ayırmaktan vazgeçti. Bu doğrultuda, ücretsiz oynanabilir (F2P) oyun ekiplerinden bazı çalışanlar, ücretli oyun geliştiren takımlara kaydırılıyor.

    Kısa bir süre önce ilk Super Game yapımı olması beklenen 200 milyon dolar bütçeli Creative Assembly stüdyosunun canlı hizmet tabanlı nişancı oyunu Hyenas'ın iptal edilmesi bir şeylerin yolunda gitmediğini göstermişti.

    Sega bununla birlikte Dreamcast döneminden Crazy Taxi, Jet Set Radio, Golden Axe, Streets of Rage ve Shinobi gibi klasik oyunların yeni versiyonlarını hazırlamaya devam ediyor. Bu oyunlar, geçtiğimiz Ağustos ayında çıkan Shinobi: Art of Vengeance gibi ayrı ayrı piyasaya sürülecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dexter izlenir mi far cry 3 türkçe yama yediiklim türkiye geneli deneme cevap anahtarı telefonda arama yaparken çalma sesi gelmiyor fexadyne kullananlar yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T7
    Monster Tulpar T7
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum