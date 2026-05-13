SEGA'da bir dönemin sonu: Super Game projesi iptal edildi

Tam Boyutta Gör Bugün oyun dünyasında servisler ve içerik hizmetleri çok önemli bir yer tutuyor. Nintendo Online, Xbox Game Pass ve PS Plus hizmetleri önemli gelir kapısına dönüştü. Sega da bir süredir benzer bir çalışma içerisindeydi.

Sega Super Game nedir?

Oyun dünyasında devrim yapacağı sloganıyla yola çıkan Sega Super Game, sürekli kendisini geliştiren ve oyuncu deneyimini dinamik tutmayı hedefleyen bir projeydi. İlk Super Game oyunu için 100 milyar yen bütçe ayıran Sega, 2030 yılına kadar önemli bir katalog oluşturmayı hedefliyordu.

Ne var ki 2026 mali yılı raporunda firmanın Super Game konseptini tamamen sonlandırdığı ortaya çıktı. Bunun sebebi ise mevcut iş dinamiklerinin oluşturduğu yük ve her yıl milyonlarca satış yapacak oyunların geliştirilmesi zorunluluğu. Bu nedenle firma Super Game projesine kaynak ayırmaktan vazgeçti. Bu doğrultuda, ücretsiz oynanabilir (F2P) oyun ekiplerinden bazı çalışanlar, ücretli oyun geliştiren takımlara kaydırılıyor.

Kısa bir süre önce ilk Super Game yapımı olması beklenen 200 milyon dolar bütçeli Creative Assembly stüdyosunun canlı hizmet tabanlı nişancı oyunu Hyenas'ın iptal edilmesi bir şeylerin yolunda gitmediğini göstermişti.

Sega bununla birlikte Dreamcast döneminden Crazy Taxi, Jet Set Radio, Golden Axe, Streets of Rage ve Shinobi gibi klasik oyunların yeni versiyonlarını hazırlamaya devam ediyor. Bu oyunlar, geçtiğimiz Ağustos ayında çıkan Shinobi: Art of Vengeance gibi ayrı ayrı piyasaya sürülecek.

