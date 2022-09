Spider-Man: Miles Morales çok yakında PC oyunları ile buluşacak

Tam Boyutta Gör

Horizon: Zero Dawn ve Death Stranding ile Playstation’a özel oyunları PC platformu için de yayınlayan Sony, bu hamlesi ile oldukça takdir edilmişti. Days Gone ve God of War’ın ardından firma, sevilen Marvel oyunu Spider-Man’i de PC platformu için yayınlamıştı.Bu oyunun spin-off’u sayılan Spider-Man: Miles Morales de çok yakında PC platformuna geliyor.

PC oyuncuları, yıl bitmeden Miles Morales’e kavuşacak

Sony, Spider-Man ve Spider-Man: Miles Morales’i PC platformu için aynı anda duyurmuştu ancak Miles Morales için net bir tarih verilmemişti. Geçtiğimiz haftalarda Spider-Man’in PC için yayınlanmasının ardından gözler, Miles Morales oyununa dönmüştü. Sony, uzun süren sessizliğinin ardından oyun hakkında yeni bir video paylaştı.

Videoda görüldüğü üzere Sony, oyun için net bir tarih vermiyor ancak oyunun 2022’nin sonbaharında çıkacağı belirtiliyor. Eylül ayının sonlarına yaklaştığmız bu günlerde Sony’nin yeni bir video yayınlaması, oyunun geliştirilmesinde bir problem olmadığını ve oyunun ertelenmeyeceğini doğrular nitelikte. PC oyuncuları, Spider-Man: Miles Morales’i yıl bitmeden yenilenmiş grafikler ile oynayabilecek. Ayrıca Last of Us Part 1’de PC platformu için geliştirilme aşamasında ve çok yakında bir çıkış tarihine kavuşacaktır.

