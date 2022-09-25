Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Spider-Man: Miles Morales çok yakında PC oyunları ile buluşacak

    Sony, sevilen PS oyunlarını PC ekosistemine getirmeye devam ediyor. Playstation’ın sevilen oyunu Spider-Man’in ardından şimdi de Miles Morales PC oyuncuları ile buluşuyor.
    Oy Ver

    Miles Morales
    Tam Boyutta Gör

    Horizon: Zero Dawn ve Death Stranding ile Playstation’a özel oyunları PC platformu için de yayınlayan Sony, bu hamlesi ile oldukça takdir edilmişti. Days Gone ve God of War’ın ardından firma, sevilen Marvel oyunu Spider-Man’i de PC platformu için yayınlamıştı.Bu oyunun spin-off’u sayılan Spider-Man: Miles Morales de çok yakında PC platformuna geliyor.

    PC oyuncuları, yıl bitmeden Miles Morales’e kavuşacak

    Sony, Spider-Man ve Spider-Man: Miles Morales’i PC platformu için aynı anda duyurmuştu ancak Miles Morales için net bir tarih verilmemişti. Geçtiğimiz haftalarda Spider-Man’in PC için yayınlanmasının ardından gözler, Miles Morales oyununa dönmüştü. Sony, uzun süren sessizliğinin ardından oyun hakkında yeni bir video paylaştı.

    Videoda görüldüğü üzere Sony, oyun için net bir tarih vermiyor ancak oyunun 2022’nin sonbaharında çıkacağı belirtiliyor. Eylül ayının sonlarına yaklaştığmız bu günlerde Sony’nin yeni bir video yayınlaması, oyunun geliştirilmesinde bir problem olmadığını ve oyunun ertelenmeyeceğini doğrular nitelikte. PC oyuncuları, Spider-Man: Miles Morales’i yıl bitmeden yenilenmiş grafikler ile oynayabilecek. Ayrıca Last of Us Part 1’de PC platformu için geliştirilme aşamasında ve çok yakında bir çıkış tarihine kavuşacaktır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    Profil resmi
    homebird 2 saat önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

    Profil resmi
    gecekorrr 6 saat önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    DOOGEE X95
    DOOGEE X95
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız