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    Yeni nesil Switch’in işlemcisi ortaya çıktı: DLSS ve Ray Tracing desteğine sahip olabilir

    Switch konsolu ile ciddi başarı yaklayan Nintendo, gizli kapılar arkasında yeni Switch modeli üzerinde çalışıyor. Bahsi geçen yeni Switch’in Nvidia Tegra işlemcisi ortaya çıktı
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    Nintendo Switch OLED
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    2017 yılında çıkış yapan Nintendo Switch, Tegra X1 işlemcisi ile taşınabilir bir konsol için yeteri kadar performans sunsa da cihaz, televizyon veya monitöre bağlandığında bir ev konsolu için yeterli performansı veremiyordu. Sistem, muhteşem portlar ile birçok AAA oyuna kavuşsa da 4 çekirdekli Cortex-A57 işlemcisi ve 256 shader çekirdeği 1080p çözünürlükte bile ciddi anlamda zorlanıyordu. Yeni nesil konsolların çıkması ile Nintendo Switch’in 4K çözünürlük destekli ve daha güçlü bir Pro modeli hakkında iddialar güçlenmişti. Geçtiğimiz yıl bu iddialar iyice artsa da Nintendo, Switch OLED modelini tanıtarak Pro modeli bekleyenleri üzmüştü. Nintendo’nun Switch Pro veya Switch 2’yi ne zaman tanıtacağı belli değil ancak potansiyel Switch cihazı hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

    Nvidia Tegra T239 ortaya çıktı: 2048 CUDA çekirdeği ile gelebilir

    Linux Kernel’ine bir Nvidia çalışanı tarafından yapılan değişiklik, Tegra T239 çipsetini doğruluyor. Daha önce, yeni nesil Switch’in Nvidia T234 çipsetinin özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanacağı iddiaları da Linux kodu üzerinden doğrulanmış oldu. Tegra T239 kodu, Tegra T234 çipsetine birçok referans yapıyor. Kod üzerinde çipsetin 8 çekirdekli olacağı da belirtiliyor.

    Nvidia Tegra T234
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    Tegra T239, bahsi geçtiği Tegra T234’ün özelleştirilmiş versiyonu ise Nvidia’nın Ampere mimarisi üzerine tasarlanmış olacaktır. Tegra T234’ün ortaya çıkan görselleri, çipsetin 2048 CUDA çekirdeğine ve Cortex-A78 çekirdekleri kullanacağını gözler önüne seriyor. Ayrıca bu çipsetin 4 TFLOP grafik performansına sahip olacağı da belirtiliyor, bu da standart Switch’e göre 9 kat performans artışına işaret ediyor. Nvidia, Tegra T234 çipsetini Switch’e göre özelleştirerek ciddi kırpmalar yapabilir ancak T239, Tegra X1’e göre muazzam bir performans artışı sunacaktır.

    Son olarak Tegra T239’un Ampere mimarisinde geliştirilmesine rağmen bazı Lovelace mimarisine özel özellikleri destekleyebileceği de belirtiyor. Nintendo Switch’in ikinci nesil grafik programlama arayüzü, DLSS 2.2 ve ışın izlemeye referanslar barındırıyor. Nintendo’nun bahsi geçen yeni Tegra işlemcisini hangi konsolda kullanacağı belli değil ancak önümüzdeki yıllarda görebileceğimiz Switch Pro veya Switch 2, şimdiki nesile göre inanılmaz bir performans artışı sunacağa benziyor.

    Kaynakça https://www.xfire.com/nvidia-employee-confirms-nintendo-switch-pro-chip/ https://www.notebookcheck.net/NVIDIA-Tegra-T239-New-leak-offers-clues-about-rumours-next-generation-Nintendo-Switch-chipset.654330.0.html https://twitter.com/kopite7kimi/status/1403200552473829377/photo/1 https://twitter.com/NWPlayer123/status/1498699245792239621
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    gecekorrr 1 saat önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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