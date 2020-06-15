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    Milli elektrikli trenin test tarihi belli oldu

    Koronavirüs nedeniyle testleri ertelenen yüzde 100 yerli elektrikli trenin yeni test tarihi belli oldu. Trenin ray testlerine 30 Ağustos'ta başlanacak. Yerli elektrikli trenin özellikleri haberimizde.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Milli elektrikli trenin test tarihi belli oldu
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    TÜVASAŞ tarafından geliştirilen elektrikli trenin test tarihi açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli elektrikli trenin 30 Ağustos’ta ray ve yol testlerine başlanacağını duyurdu.

    Yüzde 100 elektrikli tren setinin testlerine 29 Mayıs’ta başlanması hedefleniyordu ancak koronavirüs nedeniyle bu tarih 30 Ağustos’a ertelendi. Bakan’ın açıklamasına göre 2020 yılı içerisinde yolcu taşımaya başlaması planlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Marmaray'da yerli haberleşme sistemi devrede"

    TÜVASAŞ tarafından tasarlanıp geliştirilen Milli Elektrikli Tren Seti şehirler arası seyahate uygun olarak 5 araçlı set halinde üretiliyor. 160 km/s hıza sahip. Milli Elektrikli Tren Seti’nin 2023 yılından itibaren Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmesi hedefleniyor. Trenin ray açıklığı 1435 mm, aks yükü 18 ton altında, minimum kurp yarıçapı ise 150m. 324 kişilik yolcu kapasitesine sahip. Bu trenin yanı sıra elektrikli hızlı tren için Ar-Ge çalışmaları sürüyor.



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    Leipold (U D) 3 sa. en beğenilen
    Birseyin basina Milli ibaresi koyunca ne oluyor anlamiyorum. Milli de milli. Neyse once sinyalizasyonlu guvenli demiryollarini halletsinler, sonra trene geliriz.
    Birseyin basina Milli ibaresi koyunca ne oluyor anlamiyorum. Milli de milli. Neyse once sinyalizasyonlu guvenli demiryollarini halletsinler, sonra trene geli...
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    2 Yanıt Yanıtla +17
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    gun (Gün Oksay) 2 sa. Leipold
    Önce biri sonra diğeri gibi işlerin çok basit düşünceler olduğunu düşünüyorum zira sadece bir kişi yada ekip mi var çalışan diğerleri ne yapsın otursun mu ?



    Elbet çalışıyorlardır zira güven olmayan yerde yolcu olmaz ve belli ki oy kaybı olur.



    Trenle insan taşımacılığını şu son dönemlerde tekrar öğreniyoruz ne yazık ki bunu insanlar yönettiği için sorunlar başta yalanacak sonra eğitimli insan seviyesi artacak ve düşecek.



    Burada önemli olan eğitimli insan seviyesini arttırmak. Bilmiyorsunuz belki ama eğitimli pilotların olduğu yerde dediğiniz sorunların olduğu anda uçmayı bile red ediyorlar.
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    hollowman_ (N. b.) 2 sa. Leipold
    Ulan var ya, artık o kadar yerli ürün yapabilir hale geldik ki, ondan da bıktınız. "Niye yerli deniyor" noktasına geldiniz.

    Oysa ne güzeldi öncelikle "bunlar gerçek değil, yalan" diyordunuz.
    Sonra olanların gerçek olduğu ortaya çıkınca "ama motoru yerli değil" demeye başlamıştınız.
    Motorlar yerlileşmeye başlayınca da istisnasız her gelişmeye seçim tarihine 5 yıl da olsa "seçim yaklaşıyor ya ondan" diyordunuz.
    Şimdilerde yılların birikimi artık seri şekilde meyvelerini vermeye başlayınca ekşiyecek laf da bulamıyorsunuz artık.
    "İnci sinyilizısyını hillitsinlir" lafa bak.
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    venomboy_85 1 sa. theJuDGe_41
    Bu trenin yanı sıra elektrikli hızlı tren için Ar-Ge çalışmaları sürüyor.
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    viper (Korcan Ayata) 3 sa.
    160 kms HIZLI tren!!!
    Modern de, teknojik de, tutumlu de, konforlu de, sessiz de, verimli de, yerli ve milli de, ama HIZLI deme!
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    fuckulteli 7 dk.
    Neyseki her yeni yıla dünyayla birlikte giriyoruz, orada zamanı tutturuyoruz.



    * geçen Torku yoğurt aldık, üzerine yazmışlar mayası Türkiye'de üretilmiştir diye..
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    routemaster (Snn Y) 30 dk.
    Italyan tasarimli, Alman motorlu yerli ve milli otomobilide gormustuk.



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    press-tij 36 dk.
    Yerli ve milliye alerjisi olanları kudurtan bir başlık olmuş.

    Milli elektrikli trenimiz Ülkemize hayırlı olsun...🇹🇷
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    kangroo 56 dk.
    @routemaster Sanırım ilk defa trene bindiğimde yıl 99 idi. 11 Ağustos'da ki güneş tutulmasının hemen ardından yolculuğuma Karaman'dan İstanbul'a yataklı kompartımanda başlamıştım. O zamandan sonra da çok defa tren kullandım. saat 11:00 de gelmesi gereken trene saat 19:00 da bindiğimi biliyorum. Burada trollük yapmanın bir anlamı yok. Zaten ne zaman görsem forumun bu bölümünde hemen her konuya mesaj atan birisin. Ya işin yok yada iş yapabilecek durumun yok. Her iki durumda senin burada boş trollük yapman için geçerli bir sebep oluşturmuyor. Bu ülke sınırları içinde üretilen 1 çivinin bile bu ülkeye faydası vardır. Hükümeti sev sevme bu kimseyi ilgilendirmez. Ama konularda iş yok, devlet bize bakmıyor diye ağlamayı iyi biliyorsun. Sana neden iş yok hiç düşündün mü? Düşüneceğini sanmıyorum. Son zamanlarda bu ülkede bir nesil oluştu, hiç bir şey üretmeden , hiç bir katkıda bulunmadan akvaryum balığı gibi günde 3 öğün devlet tarafından beslenmeyi bekleyen insanlar topluluğu. Ki bunun da sebebinin insanların beynine kazınan memur zihniyeti olduğunu düşünüyorum. Kim olduğu umurumda değil, bu ülkede üretilen her şey bize lazım. Üretenin hak yemesi vs durumlar farklı. O durumlarda da mutlaka hukuki süreç işlemeli. Ne olursa olsun üretime karşı çıkma şansımız yok. Aksi taktirde bin yıl da geçse bazı kişiler bu forumda senin yaptıklarını yapmaya devam edecekler.Üretirsen satarsın, satarsan üretirsin. Ama boş zırlayarak hiç bir şey elde edemezsin.

    ekleme : gün geçmiyor ki imzamda ki sayı artış göstermesin...
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    routemaster (Snn Y) 1 sa.
    Türk Malı demeye utaniyorsaniz, milli kelimesinide kullanmayin artik be, yaziklar olsun.
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    lazer__ 1 sa. routemaster
    Bu trenlerin elektrik motorlarında mil oluyor daha performanslı çalışıyor onu diyor sen yanlış anladın
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    venomboy_85 1 sa. routemaster
    Türk Malı kardeş
    İhraç edilenlerede Yerli Solunum Cihazı'nda olduğu gibi "Made in Türkiye" yazılıyor.
    Bence ne olduğuna takılma, yerli olduğu için gurur duy.
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    falre (Bırak Aman) 2 sa.
    Milli elektrikli tren 2023 te göklerde allahın izni ile
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    venomboy_85 56 dk. falre
    O uçak göklere çıkınca acaba ne diyeceksiniz?
    Uzay mı?
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    kangroo 2 sa.
    O kadar alakasız şeylere yerli ürün denince insanlar alerjik tepki gösteriyor.
    Sözüm tepki gösterenlere:
    Dünyanın hiç bir ülkesi %100 kendi üretimi olan bir teknolojik ürün üretemez.Çok zor . Bu işler böyle adım adım gelişir. Başta 160 km/s gider sonra bu 200 olur 250 olur 300 olur. Ama önemli olan başlamak.Başlamak bir işi yapmanın yarısıdır derler.Önemli olan bu işi ne kadar sürede ne kadar başarıyla gerçekleştirebildiğindir. Elektrikli tramvay olsun isterse, bu ülkede üretiliyorsa bu ülkenin malıdır. Faydası hepimize olacaktır.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    routemaster (Snn Y) 1 sa. kangroo
    he he Maybach'larin cok faydasini gordum, valla
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    bende345 2 sa.
    İnşallah ömrümüz yeter de Bursa'dan Balıkesir'e trenle gidilebilinen günleri görürüz.

    Ama daha önce Mars'a koloni kurar elin oğlu.
    Yanıtla +4
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    Gordon Gekko (Göker ) 2 sa.
    %100 yerli ve milli lafından sıkılmadık mı artık abi? Açıkçası forumda tartışma dönsün millet birbirini yesin diye editörlerin özellikle bu şekilde yazdığını düşünmeye başladım.
    Bunun dışında güzel gelişmeler bunlar en azından başlamışız. Komple satın almaktansa parçaları alıp birleştirmek mantıklı güzel iş. Pek sanmıyorum ama umarım birilerine rant sağlamak yerine daha ucuza mal edilip vatana millete faydalı bir iş ortaya çıkar.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    venomboy_85 55 dk. Gordon Gekko
    Milli Elektrikli Tren Seti
    Yani editörler sırf senin egon için veya alınma diye tabirleri mi değiştirsin?

    https://tuvasas.gov.tr/milli-elektrikli-tren-seti
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    MrT4ngo (Ali Said Aytek) 19 dk. Gordon Gekko
    ne yaparsa yapsinlar her türlü biz beğenmezükcüler yüzünden kullaniliyor bu terim.



    adam ülkesiyle gurur duymak yerine gelip burda yerdeki ray mi yerli diye dalga geçmektense onur duysa bu oranlar kullanilmazdi. solculuk yapacam diye girmedikleri kilif yok.



    %100'ü büyük harflerle kalın puntoyla yazsın editörler. karinlara agrimaya devam etsin
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    bjkyener 3 sa.
    Şimdikini yürütemiyorlar elektriklisini yaptık diye haber yapılıyor ürete ürete bitiremediler ... tank uçak araba helikopter gemi

    sonuç dış borç 500 milyar dolar 2020 bütçe açığı şuan 90 milyar tl yıl sonu 200 milyar tl üstü bekleniyor

    güneş ve rüzgardan elektrik nasıl üretilir bunun peşine düşeceğimize eletrik nasıl tüketilir bunun peşine düşmüşüz

    not : kibridi bile ithal eden ülke tank, uçak, araba ve gemi üretemez (bana 1 taneyi değil yıllık 100 er bin adedi gösterin)

    2-3 gün önce Malatyada kafa kafaya tren kazası oldu

    geçen sene yine aynı
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    kangroo 2 sa. bjkyener
    bir ürünü üretmek farklı işletmek farklıdır. sen kibrit üretirsin ama gidip her kibrit çöpünü kava kendin sürtmezsin.
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