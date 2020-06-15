Milli elektrikli trenin test tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör

TÜVASAŞ tarafından geliştirilen elektrikli trenin test tarihi açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli elektrikli trenin 30 Ağustos’ta ray ve yol testlerine başlanacağını duyurdu.

Yüzde 100 elektrikli tren setinin testlerine 29 Mayıs’ta başlanması hedefleniyordu ancak koronavirüs nedeniyle bu tarih 30 Ağustos’a ertelendi. Bakan’ın açıklamasına göre 2020 yılı içerisinde yolcu taşımaya başlaması planlanıyor.

Ayrıca Bkz. "Marmaray'da yerli haberleşme sistemi devrede"

TÜVASAŞ tarafından tasarlanıp geliştirilen Milli Elektrikli Tren Seti şehirler arası seyahate uygun olarak 5 araçlı set halinde üretiliyor. 160 km/s hıza sahip. Milli Elektrikli Tren Seti’nin 2023 yılından itibaren Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmesi hedefleniyor. Trenin ray açıklığı 1435 mm, aks yükü 18 ton altında, minimum kurp yarıçapı ise 150m. 324 kişilik yolcu kapasitesine sahip. Bu trenin yanı sıra elektrikli hızlı tren için Ar-Ge çalışmaları sürüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.