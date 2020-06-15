Milli elektrikli trenin test tarihi belli oldu

TÜVASAŞ tarafından geliştirilen elektrikli trenin test tarihi açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli elektrikli trenin 30 Ağustos’ta ray ve yol testlerine başlanacağını duyurdu.
Yüzde 100 elektrikli tren setinin testlerine 29 Mayıs’ta başlanması hedefleniyordu ancak koronavirüs nedeniyle bu tarih 30 Ağustos’a ertelendi. Bakan’ın açıklamasına göre 2020 yılı içerisinde yolcu taşımaya başlaması planlanıyor.
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TÜVASAŞ tarafından tasarlanıp geliştirilen Milli Elektrikli Tren Seti şehirler arası seyahate uygun olarak 5 araçlı set halinde üretiliyor. 160 km/s hıza sahip. Milli Elektrikli Tren Seti’nin 2023 yılından itibaren Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmesi hedefleniyor. Trenin ray açıklığı 1435 mm, aks yükü 18 ton altında, minimum kurp yarıçapı ise 150m. 324 kişilik yolcu kapasitesine sahip. Bu trenin yanı sıra elektrikli hızlı tren için Ar-Ge çalışmaları sürüyor.
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Elbet çalışıyorlardır zira güven olmayan yerde yolcu olmaz ve belli ki oy kaybı olur.
Trenle insan taşımacılığını şu son dönemlerde tekrar öğreniyoruz ne yazık ki bunu insanlar yönettiği için sorunlar başta yalanacak sonra eğitimli insan seviyesi artacak ve düşecek.
Burada önemli olan eğitimli insan seviyesini arttırmak. Bilmiyorsunuz belki ama eğitimli pilotların olduğu yerde dediğiniz sorunların olduğu anda uçmayı bile red ediyorlar.
Oysa ne güzeldi öncelikle "bunlar gerçek değil, yalan" diyordunuz.
Sonra olanların gerçek olduğu ortaya çıkınca "ama motoru yerli değil" demeye başlamıştınız.
Motorlar yerlileşmeye başlayınca da istisnasız her gelişmeye seçim tarihine 5 yıl da olsa "seçim yaklaşıyor ya ondan" diyordunuz.
Şimdilerde yılların birikimi artık seri şekilde meyvelerini vermeye başlayınca ekşiyecek laf da bulamıyorsunuz artık.
"İnci sinyilizısyını hillitsinlir" lafa bak.
Modern de, teknojik de, tutumlu de, konforlu de, sessiz de, verimli de, yerli ve milli de, ama HIZLI deme!