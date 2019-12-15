Milyarder Mark Cuban, Bitcoin'in para birimi olamayacağını söyledi

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Mark Cuban, bu teorisini şöyle açıklıyor: “(Bitcoin'in) Hiç şansı yok. Zorluklar olmasına rağmen teknik olarak çalışamadığı için değil. O olabilir. Bundan ziyade, kullanımı zor, hacklemek çok kolay, kaybetmek çok kolay, anlamak zor, değer biçmek çok zor.”

Ayrıca Bkz. "VeChain Vakfı'nda 6,5 milyon dolarlık hack vakası"

Bilgisayar korsanları Bitcoin'de merkezi borsalardan milyonlarca dolar çalsa da blockchain teknolojisine dayanan Bitcoin'in kendisi, esnek ve güvenli olduğunu kanıtladı.

Cuban, çok fazla rakip kripto varlığının da bulunduğunu ve “BTC'nin neden her şeyin üstünde olduğunun bilinmesin insanlar için çok fazla iş” olduğunu söylüyor.

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Eleştiriye rağmen, Cuban, BTC'nin altına benzer değerli bir tahsilat sayılabileceğini düşünüyor: “Sanat veya altının geçerli ve istikrarlı bir finansal varlık olduğunu düşünüyorsanız, evet. Bitcoin olabilir.”

Morgan Creek Digital'in kurucu ortağı olan Bitcoin boğası Anthony Pompliano, Twitter üzerinden Cuban'a açık bir davet gönderdi:“Hey @mcuban, Bitcoin hakkındaki en son yorumları okudum ve bazı önemli bilgileri kaçırdığınızı düşünüyorum. Dallas'a uçacağım ve neden Bitcoin'in bir sonraki küresel rezerv para birimi olabileceğini tartışmak için bir podcast bölümü kaydedebiliriz. Var mısın??"

https://dailyhodl.com/billionaire-mark-cuban-says-bitcoin-may-have-one-valuable-use-case