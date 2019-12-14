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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    VeChain Vakfı'nda 6,5 milyon dolarlık hack vakası

    Şirketin cuma günü yaptığı açıklamaya göre, vakfın blockchain platformu VeChain saldırıya uğradı ve tahminen 6,53 milyon dolar değerinde, 1,1 milyar VET tokenı çalındı.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    VeChain Vakfı'nda 6,5 milyon dolarlık hack vakası
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    Singapur merkezli VeChain Vakfı’nın geri alım cüzdanı, şirketin bildirisine göre, cuma günü Türkiye saatiyle 15:27’de bir bilgisayar korsanı tarafından tehlikeye atıldı. Ardından VeChain, fonların özel bir adrese çekildiğini yazdı. Şirket, fonları etiketleyip takip ettiğini ve tokenların çeşitli borsalara akışını izole etmek için siber güvenlik firması Hacken ile çalıştığını söyledi.

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    Veri sağlayıcısı Messari'ye göre, hacklenmiş fonlar 86,7 milyar sabit bir kaynağı olan VET tokenlarının yüzde 1'inden biraz daha fazlasını temsil ediyor.

    VeChain, hack girişimini, vakıf içindeki bir insan hatasına dayandırdı, hatanın ve protokollerin düzeltildiğini belirtti.

    VeChain Vakfı'nda 6,5 milyon dolarlık hack vakası

    VeChain cuma günkü duyuruda, "Son derece muhtemel bir teoriye yol açabilecek olasılıkları daralttık.'' dedi ve ekledi: ''Güvenlik ihlali, büyük olasılıkla finans ekibimizdeki ekip üyelerinden birinin suistimali nedeniyle oldu."

    Haziran 2018'de başlatılan VeChain, BMW ve Renault gibi otomobil üreticileri için tedarik zinciri aracı olarak hizmet veriyor. Son zamanlarda, şirket Şangay’ın şarap pazarında orijinalliği kanıtlayacak bir izlenebilirlik platformu oluşturmuştu.



    https://www.coindesk.com/vechain-foundation-hacked-for-6-5m-in-vet-token-theft Yorum Yaz
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    sniper23 3 sa.
    Bu işin fıtradın da var.
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