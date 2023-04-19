Minecraft Legends erişime açıldı, ilk gün Xbox Game Pass’te

Minecraft Legends neler sunuyor?
Minecraft Legends oyunu Hardspace: Shipbreaker, Homeworld 3 gibi yapımların geliştiricisi Blackbird Entertainment imzasını taşıyor. Mojang da oyuna katkı sağlamış. Strateji ve RPG unsurlarını birleştiren oyun açık dünya yapısına sahip.
Kendi köyünüzü inşa ederek çevrenize topladığınız moblar ile düşman unsurlarla mücadele ediyorsunuz. Hikâye modunda farklı görevlerle haritayı keşfederken çevrim içi co-op macerası ve rekabetçi çoklu oyuncu modları da mevcut. Görev yapılacak bölge veya düşman unsurlara göre oyuncunun birliğini tasarlaması gerekiyor. Ayrıca kaynak elde etmek de önemli. Minecraft Legends oyunu Steam üzerinde 399TL ancak Xbox için 675TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)