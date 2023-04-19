Minecraft Legends erişime açıldı, ilk gün Xbox Game Pass’te

Tam Boyutta Gör Minecraft evreninde ilginç bir macerayı oyunculara sunmayı amaçlayan Minecraft Legends erişime açıldı. Evrenin karakteristiğini koruyarak biraz da işin içine strateji katan Mİnecraft Legends, Xbox Game Pass abonelerine de sunuldu.

Minecraft Legends neler sunuyor?

Minecraft Legends oyunu Hardspace: Shipbreaker, Homeworld 3 gibi yapımların geliştiricisi Blackbird Entertainment imzasını taşıyor. Mojang da oyuna katkı sağlamış. Strateji ve RPG unsurlarını birleştiren oyun açık dünya yapısına sahip.

Minecraft Legends ne zaman çıkacak 2 ay önce eklendi

Kendi köyünüzü inşa ederek çevrenize topladığınız moblar ile düşman unsurlarla mücadele ediyorsunuz. Hikâye modunda farklı görevlerle haritayı keşfederken çevrim içi co-op macerası ve rekabetçi çoklu oyuncu modları da mevcut. Görev yapılacak bölge veya düşman unsurlara göre oyuncunun birliğini tasarlaması gerekiyor. Ayrıca kaynak elde etmek de önemli. Minecraft Legends oyunu Steam üzerinde 399TL ancak Xbox için 675TL.

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