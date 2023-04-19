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    Anlık Bildirim

    Minecraft Legends erişime açıldı, ilk gün Xbox Game Pass’te

    Yılın merakla beklenen oyunlarından Minecraft Legends indirmeye sunuldu. Strateji ve RPG unsurlarını birleştiren oyun hikâye ve çok oyunculu modlar barındırıyor.
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    Minecraft Legends Tam Boyutta Gör
    Minecraft evreninde ilginç bir macerayı oyunculara sunmayı amaçlayan Minecraft Legends erişime açıldı. Evrenin karakteristiğini koruyarak biraz da işin içine strateji katan Mİnecraft Legends, Xbox Game Pass abonelerine de sunuldu.

    Minecraft Legends neler sunuyor?

    Minecraft Legends oyunu Hardspace: Shipbreaker, Homeworld 3 gibi yapımların geliştiricisi Blackbird Entertainment imzasını taşıyor. Mojang da oyuna katkı sağlamış. Strateji ve RPG unsurlarını birleştiren oyun açık dünya yapısına sahip.

    Kendi köyünüzü inşa ederek çevrenize topladığınız moblar ile düşman unsurlarla mücadele ediyorsunuz. Hikâye modunda farklı görevlerle haritayı keşfederken çevrim içi co-op macerası ve rekabetçi çoklu oyuncu modları da mevcut. Görev yapılacak bölge veya düşman unsurlara göre oyuncunun birliğini tasarlaması gerekiyor. Ayrıca kaynak elde etmek de önemli. Minecraft Legends oyunu Steam üzerinde 399TL ancak Xbox için 675TL.

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    KiLLeR© 16 saat önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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