Minecraft Legends’ın çıkış tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör Microsoft altında gittikçe büyüyen Minecraft markası, yakında en ilginç yapımına kavuşacak. Geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılan Minecraft Legends’ın çıkış tarihi sonunda belli oldu.

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Minecraft Legends 18 Nisan’da PC ve Xbox için çıkış yapacak

Aksiyon strateji oynanışı ile klasik Warcraft oyunlarını andıracak olan Minecraft Legends, 18 Nisan’da Xbox Series, Xbox One, PC ve Xbox Cloud için çıkış yapacak. Oyun, ilk günden Game Pass’e eklenecek. Çevrimiçi co-op macerası ve rekabetçi çoklu oyuncu modları sunacak oyunda amacınız üssünüzü korumak ve düşmanınkini yok etmek olacak.

Minecraft’ın klasik görsel tipini ve karakterlerini barındıracak oyun muhtemelen Game Pass’in en popüler oyunlarından biri olacak.

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Minecraft Legends ne zaman çıkacak