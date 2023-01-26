Minecraft Legends’ın çıkış tarihi açıklandı

Minecraft Legends 18 Nisan’da PC ve Xbox için çıkış yapacak
Aksiyon strateji oynanışı ile klasik Warcraft oyunlarını andıracak olan Minecraft Legends, 18 Nisan’da Xbox Series, Xbox One, PC ve Xbox Cloud için çıkış yapacak. Oyun, ilk günden Game Pass’e eklenecek. Çevrimiçi co-op macerası ve rekabetçi çoklu oyuncu modları sunacak oyunda amacınız üssünüzü korumak ve düşmanınkini yok etmek olacak.
Minecraft’ın klasik görsel tipini ve karakterlerini barındıracak oyun muhtemelen Game Pass’in en popüler oyunlarından biri olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?