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    Minecraft Legends’ın çıkış tarihi açıklandı

    Geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılan ve şimdiye kadarki en ilginç Minecraft macerasını oyunculara sunacak olan Minecraft Legends’ın çıkış tarihi sonunda açıklandı.
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    Minecraft Legends ne zaman çıkacak Tam Boyutta Gör
    Microsoft altında gittikçe büyüyen Minecraft markası, yakında en ilginç yapımına kavuşacak. Geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılan Minecraft Legends’ın çıkış tarihi sonunda belli oldu.

    Minecraft Legends 18 Nisan’da PC ve Xbox için çıkış yapacak

    Aksiyon strateji oynanışı ile klasik Warcraft oyunlarını andıracak olan Minecraft Legends, 18 Nisan’da Xbox Series, Xbox One, PC ve Xbox Cloud için çıkış yapacak. Oyun, ilk günden Game Pass’e eklenecek. Çevrimiçi co-op macerası ve rekabetçi çoklu oyuncu modları sunacak oyunda amacınız üssünüzü korumak ve düşmanınkini yok etmek olacak. 

    Minecraft’ın klasik görsel tipini ve karakterlerini barındıracak oyun muhtemelen Game Pass’in en popüler oyunlarından biri olacak.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

    V
    vixx 7 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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