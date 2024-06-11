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    Anlık Bildirim

    HTC geri mi dönüyor: HTC U24 çıkış tarihi açıklandı

    Bir dönemin en başarılı markalarından HTC, yeni orta seviye telefonları HTC U24 ve U24 Pro için hazırlıklarını tamamladı. İşte HTC U24 ve U24 Pro'nun çıkış tarihi ve beklenen özellikler...
    HTC geri mi dönüyor: HTC U24 çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda bir dönemin popüler markalarından HTC, odağını orta seviye modellere çevirmiş durumda. Bu bağlamda bir süredir HTC U24 ve U24 Pro'nun yolda olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz saatlerde de her iki modelin çıkış tarihi açıklandı. İşte HTC U24 ve U24 Pro'dan beklenenler... 

    HTC U24 12 Haziran'da geliyor

    Geçtiğimiz saatlerde HTC, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla HTC U24 ve U24 Pro'yu tanıtmaya başladı. Teaser'a bakıldığında her iki model için 12 Haziran 2024 tarihine işaret edildiğini görüyoruz. Ayrıca cihazın yandan bir görüntüsü ve altında "Çok Yakında" ibaresine yer verilmiş. Üstelik tweet,  HTC U24 serisi ile uyumlu "AllForU" etiketini taşıyor. 

    HTC geri mi dönüyor: HTC U24 çıkış tarihi açıklandı
    HTC U24 ve U24 Pro'nun özellikleri resmi olarak açıklanmadı. Ancak her iki model daha önce Geekbench platformunda görüntülenmişti. Buna göre HTC U24, 12GB RAM ve Snapdragon 7 Gen 3 platformundan güç alacak. Telefonun ön yüzünde ise, 120Hz yenileme hızı ve 1080×2436 çözünürlük sunan 6,78 inç boyutlarında OLED panel bulunacak.

    Hatırlayacak olursak U23 serisinde 4.600 mAH'lık bir pil paketi bulunuyordu. U24 serisinin ise 5.000mAh pil kapasitesi ve Android 14 ile kutudan çıkması bekleniyor. Ancak şarj hızları henüz açıklanmadı. Bunun haricinde Bluetooth 5.3, IP67 toza ve suya dayanıklılık ve 5G desteği mevcut olacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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