HTC geri mi dönüyor: HTC U24 çıkış tarihi açıklandı

HTC U24 12 Haziran'da geliyor
Geçtiğimiz saatlerde HTC, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla HTC U24 ve U24 Pro'yu tanıtmaya başladı. Teaser'a bakıldığında her iki model için 12 Haziran 2024 tarihine işaret edildiğini görüyoruz. Ayrıca cihazın yandan bir görüntüsü ve altında "Çok Yakında" ibaresine yer verilmiş. Üstelik tweet, HTC U24 serisi ile uyumlu "AllForU" etiketini taşıyor.
Hatırlayacak olursak U23 serisinde 4.600 mAH'lık bir pil paketi bulunuyordu. U24 serisinin ise 5.000mAh pil kapasitesi ve Android 14 ile kutudan çıkması bekleniyor. Ancak şarj hızları henüz açıklanmadı. Bunun haricinde Bluetooth 5.3, IP67 toza ve suya dayanıklılık ve 5G desteği mevcut olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.