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Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda bir dönemin popüler markalarından HTC, odağını orta seviye modellere çevirmiş durumda. Bu bağlamda bir süredir HTC U24 ve U24 Pro'nun yolda olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz saatlerde de her iki modelin çıkış tarihi açıklandı. İşte HTC U24 ve U24 Pro'dan beklenenler...

HTC U24 12 Haziran'da geliyor

Geçtiğimiz saatlerde HTC, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla HTC U24 ve U24 Pro'yu tanıtmaya başladı. Teaser'a bakıldığında her iki model için 12 Haziran 2024 tarihine işaret edildiğini görüyoruz. Ayrıca cihazın yandan bir görüntüsü ve altında "Çok Yakında" ibaresine yer verilmiş. Üstelik tweet, HTC U24 serisi ile uyumlu "AllForU" etiketini taşıyor.

HTC U24 ve U24 Pro'nun özellikleri resmi olarak açıklanmadı. Ancak her iki model daha önce Geekbench platformunda görüntülenmişti. Buna göre HTC U24, 12GB RAM ve Snapdragon 7 Gen 3 platformundan güç alacak. Telefonun ön yüzünde ise, 120Hz yenileme hızı ve 1080×2436 çözünürlük sunan 6,78 inç boyutlarında OLED panel bulunacak.

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Hatırlayacak olursak U23 serisinde 4.600 mAH'lık bir pil paketi bulunuyordu. U24 serisinin ise 5.000mAh pil kapasitesi ve Android 14 ile kutudan çıkması bekleniyor. Ancak şarj hızları henüz açıklanmadı. Bunun haricinde Bluetooth 5.3, IP67 toza ve suya dayanıklılık ve 5G desteği mevcut olacak.

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HTC geri mi dönüyor: HTC U24 çıkış tarihi açıklandı