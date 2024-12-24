Minisforum, 15,6 inç çift ekrana sahip taşınabilir monitörünü satışa sundu

Minisforum MDSA156 özellikleri
Minisforum MDSA156 isimli ikili monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe, 250 nit maksimum parlaklık seviyesine, 60 Hz yenileme hızına ve %45 NTSC renk gamına sahip. Monitörde video giriş çıkışı için iki USB-C portu ve bir adet HDMI portu yer alıyor. USB-C portu sayesinde güç ve veri aktarımını tek kabloyla yapılabiliyor. 1,6 kg ağırlığa ve 2,4 cm kalınlığa sahip monitör, ek olarak iki adet hoparlör ve 3.5 mm kulaklık girişini barındırıyor.
Windows ve Mac uyumlu olan Minisforum MDSA156, şirketin web sitesinde 231 dolar fiyattan satışa sunulmuş durumda.Kaynakça https://www.tomshardware.com/monitors/portable-monitors/minisforum-launches-portable-dual-monitor-at-usd231-single-usb-c-cable-connectivity-option-boosts-the-twin-15-6-inch-fhd-screen-clamshells-appeal https://store.minisforum.com/products/minisforum-mdsa156-portable-dual-monitor Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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