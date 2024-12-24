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    Minisforum, 15,6 inç çift ekrana sahip taşınabilir monitörünü satışa sundu

    Mini PC'ler konusunda uzman olan Minisforum, iki adet 15,6 inç ekrana sahip taşınabilir ve katlanabilir monitörünü piyasaya sürdü. Monitörün özellikleri neler?  
    Minisforum, 15,6 inç çift ekrana sahip monitörünü satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Mini PC'ler konusunda uzman olan Minisforum, iki adet 15,6 inç ekrana sahip taşınabilir ve katlanabilir monitörünü piyasaya sürdü.

    Minisforum MDSA156 özellikleri

    Minisforum MDSA156 isimli ikili monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe, 250 nit maksimum parlaklık seviyesine, 60 Hz yenileme hızına ve %45 NTSC renk gamına sahip. Monitörde video giriş çıkışı için iki USB-C portu ve bir adet HDMI portu yer alıyor. USB-C portu sayesinde güç ve veri aktarımını tek kabloyla yapılabiliyor. 1,6 kg ağırlığa ve 2,4 cm kalınlığa sahip monitör, ek olarak iki adet hoparlör ve 3.5 mm kulaklık girişini barındırıyor.

    Minisforum, 15,6 inç çift ekrana sahip monitörünü satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Monitör, yerleşik ayağıyla çeşitli kullanım modlarında kullanılabiliyor. Ayrıca iki monitörü birleştirerek 23,8 inç boyutunda tek bir monitör olarak kullanmak da mümkün. Monitör taşınabilir kullanım için tasarlanmış olsa da, alt ekranın arkasındaki 75 x 75 mm montaj delikleriyle kalıcı olarak da monte edilebiliyor.

    Windows ve Mac uyumlu olan Minisforum MDSA156, şirketin web sitesinde 231 dolar fiyattan satışa sunulmuş durumda.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/monitors/portable-monitors/minisforum-launches-portable-dual-monitor-at-usd231-single-usb-c-cable-connectivity-option-boosts-the-twin-15-6-inch-fhd-screen-clamshells-appeal https://store.minisforum.com/products/minisforum-mdsa156-portable-dual-monitor
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