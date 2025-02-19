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    Bir eski OpenAI lideri daha kendi yapay zeka şirketini kuruyor

    Eski OpenAI CTO'su Mira Murati, şirketten ayrıldıktan sonra kendi yapay zeka girişimini duyurdu. Murati, yeni şirketinin Thinking Machines Lab olacağını açıkladı.

    Bir eski OpenAI lideri daha kendi yapay zeka şirketini kuruyor Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka dünyasında önemli bir isim olan eski OpenAI CTO’su Mira Murati, yeni girişimi Thinking Machines Lab’i duyurdu. Şirketin hedefi, AI sistemlerini daha iyi anlaşılabilir, kişiselleştirilebilir ve insan ihtiyaçlarına uygun hale getirmek. Murati ve girişimi, genel olarak yetenekli yapay zeka sistemleri oluşturmak için araçlar geliştirmeyi amaçlıyor.

    AI dünyasında yeni oyuncu

    Murati’nin CEO koltuğunda olduğu Thinking Machines Lab, OpenAI’ın kurucu ortaklarından John Schulman’ı baş bilim insanı, OpenAI’ın eski araştırma şefi Barret Zoph’u ise CTO olarak bünyesine kattı. Firmanın çalışanları arasında sadece OpenAI’dan isimler değil, Character AI ve Google DeepMind gibi önde gelen firmalardan 29 çalışanın ismi daha bulunuyor.

    Şirketin yayınladığı blog yazısına göre, mevcut yapay zeka sistemlerinin yetenekleri hızla gelişse de, bazı temel eksiklikler hala giderilmiş değil. En büyük sorunlardan biri, ileri düzey yapay zeka modellerinin nasıl eğitildiğine dair bilgilerin yalnızca birkaç büyük araştırma laboratuvarında yoğunlaşmış olması. Bu durum, hem halkın AI hakkında bilinçlenmesini hem de kişisel ihtiyaçlara yönelik özelleştirme yapmayı zorlaştırıyor.

    Thinking Machines Lab, multimodal (çok modlu) sistemler geliştirerek insanların yapay zeka ile daha etkin şekilde çalışmasını sağlamayı hedefliyor. Şirket, özellikle bilim ve yazılım mühendisliği gibi alanlarda devrim yaratacak modeller üretmeye odaklanacak. Bu süreçte güvenlik de en önemli önceliklerden olacak.

    Tesla’dan OpenAI’a, oradan kendi girişimine

    Tesla’dan ayrıldıktan sonra 2018 yılında OpenAI’a uygulamalı yapay zeka ve ortaklıklardan sorumlu başkan yardımcısı olarak gelen Murati, 2022 yılında CTO’luğa terfi etmişti. Kasım 2023’te Sam Altman’ın OpenAI CEO’luğundan ani bir şekilde ayrılmasının ardından kısa süreliğine geçici CEO olarak da görev yapan Murati, geçtiğimiz yıl şirketten ayrılmıştı. Murati, OpenAI’da ChatGPT, DALL-E ve GitHub Copilot gibi projeleri yönetmişti.

    Thinking Machines Lab’in AI dünyasında nasıl bir fark yaratacağını önümüzdeki süreç gösterecek ancak, OpenAI’dan ayrılanların kurduğu girişimlerin listesi kabarıyor. Yüksek profilli isimlerden Ilya Sutskeve, Safe Superintelligence’ı kurmuştu. Şimdilerde OpenAI’ın en büyük rakiplerinden Anthropic de yine eski çalışanlar tarafından kurulmuştu.

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