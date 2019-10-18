Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MIT, 1B ve 2B görselleri 3 boyuta çevirmeyi sağlayabilecek yapay zeka geliştirdi

    MIT araştırmacıları, videolarda kaybedilen ayrıntıları ve daha düşük boyutlara daraltılmış görüntüleri geri kazanmayı başarabilen bir görsel çıkarma modeli geliştirdiler.
    1 sa.
    383
    12
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    MIT, 1B ve 2B görselleri 3 boyuta çevirmeyi sağlayabilecek yapay zeka geliştirdi

    MIT araştırmacıları, düşük boyutlardaki “daraltılmış” görüntü ve videolardan kaybedilen değerli verileri geri kazanabilen bir model geliştirdi.

    Temel olarak, tüm görsel veriler dört boyutu (bir zaman boyutu ve üç boyut alanı) bir veya iki boyuta daraltır. MIT araştırmacıları, bu kaybolan bilgilerin bir kısmını geri kazanıp, yeniden yaratabilecek bir “görsel küçültme” modeli geliştirdi. Model, videolarda hareketi bulanıklaştırılmış veya bir kişinin köşelerdeki hareketlerini yalnızca belirsiz bir boyutlu çizgiler olarak yakalayan yeni kamera türlerinden alınan görüntüleri yeniden oluşturmak için kullanılabilir. Daha fazla teste ihtiyaç duyulurken, araştırmacılar bu yaklaşımın bir gün 2B tıbbi görüntüleri daha bilgilendirici 3B vücut taramalarına dönüştürmek için kullanılabileceğini, bu da yoksul ülkelerde tıbbi görüntülemeye fayda sağlayabileceğini düşünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Araştırmacılar, nörolojik yetenekleri olan elastik bir robot geliştirdi"

    Araştırmacılar, düşük boyutlu projeksiyonlar (yani bir videoyu tek bir görüntüyle birleştirerek yapılan uzun pozlama) ve orijinal yüksek boyutlu (yani gerçek video) görüntülerle beslenen kıvrılmış bir sinir ağı eğitmişler. Bu verileri kullanarak, algoritma ikisi arasında gördüğü kalıpları tespit etmeyi ve yeniden yaratmayı öğrenir.

    Bu durumda eğitimli modelleri, “bacaklarının pozisyonuna ve kişinin kameraya doğru ya da kameradan uzaklaşırkenki boyutuna kadar” yürüyen bir kişinin 24 karesini yeniden yaratabildi.

    Piksellerdeki ipuçları

    Uzun pozlamalı çekimler yapan dijital kameralar, temel olarak her piksele belirli bir süre boyunca fotonları toplar. Bir nesnenin zaman içindeki hareketini yakalarken, kamera hareket yakalayan piksellerin ortalama değerini alır. Ardından, bu ortalama değerleri, nesnenin yörüngesinin imza bulanık çizgilerini oluşturan hareketsiz görüntünün karşılık gelen yüksekliklerine ve genişliklerine uygular. Piksel yoğunluğundaki bazı farklılıkları hesaplayarak, hareket teorik olarak yeniden yaratılabilir.

    Araştırmacılar, ortalama bir pikselde kaybolan boyutlarla ilgili ipuçlarını yakalayan evrimsel bir sinir ağına (CNN) dayanan genel bir model geliştirdi.

    Sentezleme Sinyalleri

    Sinir ağının eğitimde, araştırmacılar CNN'e binlerce projeksiyon çifti ve sinyaller adı verilen yüksek boyutlu kaynaklarla beslediler. CNN, sinyallerdekilerle eşleşen projeksiyonlardaki piksel desenlerini öğrendi. CNN'e güç vermek, CNN çıkışlarının bazı istatistiksel olasılıklar boyunca girdileriyle ne kadar iyi eşleştiğini değerlendiren değişken otomatik kodlayıcı adı verilen bir yapıdır. Bu yapıda, model verilen projeksiyonu üretebilecek tüm olası sinyallerin bir alanını öğrenir. Bu, özünde, bir projeksiyondan olası tüm eşleşme sinyallerine nasıl gideceğinize dair bir tür taslak oluşturur.

    Daha önce görülmeyen projeksiyonlar gösterildiğinde; model, piksel desenlerini not eder ve bu projeksiyonu üretebilecek tüm olası sinyalleri takip eder. Ardından, projeksiyondaki tüm verileri ve sinyaldeki tüm verileri birleştiren yeni görüntüler sentezler. Bu sayede, yüksek boyutlu sinyali yeniden yaratır.

     



    http://news.mit.edu/2019/model-lost-data-images-video-1016 Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 59 dk. Edge of Tomorrow 2 için bir iyi bir de kötü haber 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN MIT, 1B ve 2B görselleri 3 boyuta çevirmeyi sağlayabilecek yapay zeka geliştirdi Sonraki MIUI 11 alacak telefonlar ve güncelleme tarihleri açıklandı 3 sa. Uber uygulaması Paris’te elektrikli mopedlere sahip oldu 3 sa. Apple TV 4K Ethernet portu içerisinde Lightning girişi gizlenmiş 4 sa. ABD’de yeni deprem uyarı sistemi 3.7 saniyede harekete geçiyor 4 sa. Bitcoin ile ilgili en büyük soru işareti 5 sa. Pixel 4'te garip hata: Yüz tanıma kilidi gözler kapalıyken de çalışıyor 5 sa. Huawei Enjoy 10 resmen tanıtıldı 6 sa. Need for Speed Heat’in sistem gereksinimleri açıklandı 6 sa. 2019 Skoda Superb'in Türkiye fiyatı belli oldu 6 sa. Google, Pixel 4 modellerinde neden 5G olmadığını açıkladı 7 sa. TSMC, 5G telefonlara talebin yüksek olacağı öngörüsüyle 5 milyar dolarlık ekstra yatırım yaptı 7 sa. 2020 yılında 5G destekli dört iPhone modeli gelebilir 9 sa. Minecraft Earth sonunda erken erişime açıldı 9 sa. Yeni Batman filminin kötü adamı belli oldu 9 sa. Xiaomi Redmi Note 8 Pro kutudan çıkıyor | Orta sınıfta çok iddialı 9 sa. Mercedes'in Çinli marka için tasarladığı elektrikli SUV: Denza X 10 sa. iPhone 11 modellerinde yer alan Ultra Geniş Bant özelliği, farklı amaçlar için kullanılabilir 11 sa. Dacia Duster yeni motor seçeneklerine kavuştu: İşte Türkiye fiyatları 11 sa. Yeni nesil Ryzen Threadripper 24 çekirdekten başlıyor 12 sa. Motorola RAZR katlanabilir telefon 13 Kasım’da tanıtılacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Bakan Yardımcısından Volkswagen'in Türkiye yatırımıyla ilgili ...
    DonanımHaber
    SpaceX çıldırdı: Tam 42.000 Starlink uydusu için izin istendi
    DonanımHaber
    Türkiye’nin en çok ARGE yapan 250 şirketi
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chevrolet Türkiye’ye rekabetçi fiyatlarla geri dönüyor
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim